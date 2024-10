Un Rodolfo Suarez desconocido sacudió a la política y los medios con sus críticas al periodismo

- Eso, eso, eso. Dios Mío. Eso es para enojarse. Pero eso son ustedes –dijo el sancarlino, ya cambiando el tono.

- Claro, los periodistas-, replicó Mariano Bustos, uno de los conductores.

- No, no. El medio en el que vos trabajás. Es increíble. Tengo una hectárea en un lugar que no tiene ni luz. “¡Y encima lo tiene declaaarado!” -marcó, remedando el tono de algún artículo periodístico-. Y sí, claro que lo tengo declarado, porque lo tengo que tener declarado. ¿Y qué tiene? A ver: ¡¿Qué tiene?! Ahí hay mala leche -sentenció.

Rodolfo Suarez Streaming.jpg La primera mitad, Suarez la dedicó a hablar de minería. Ahí se refirió a presiones de bodegueros para que no se derogara la 7.772.

Entonces toda la charla tomó el rumbo que la haría famosa: se agitó en torno al periodismo mendocino, a si es bueno o malo y al rol de los empresarios de medios. Habló de “animársele” a los comunicadores, porque declaró que los políticos les tienen miedo, y en eso de tener valentía contra la prensa, elogió a Javier Milei.

Rodi versus periodistas

“Me parece que estuvo demasiado verborrágico”, confiesan sus colaboradores. “Me sorprendieron algunas cosas. Cuando nombra a Nihuil, por ejemplo (en realidad no la nombra Suarez; la suma como ejemplo Nicolás Attías, el otro periodista del envío). Es raro porque él siempre dijo, y se lo hemos escuchado como gobernador, que entre los productos que más le gustaba consumir eran algunas cosas de Nihuil y Montacuto (Ricardo), entre otras. Y eso de los empleados públicos no se lo habíamos oído decir nunca. Fue fuerte”.

Lo que hay detrás de la poco pudorosa soltura de Suarez en realidad es el enojo que tenía con el portal MDZ en particular, según contaron cerca suyo. Él mismo mencionó en algún momento a “Orly” Terranova, dueño del medio –con quien aseguran que tienen algo de pica desde hace tiempo; incluso desde que éste fue candidato a concejal en 2010-, y también habló de “presiones” de las firmas por negocios.

Pero también hizo foco en los periodistas. A Bustos lo confrontó explícitamente porque lo tenía cerca, pero se guardó otros nombres que tiene mucho más entre ceja y ceja. Como a los que les dejó de atender el teléfono después de la causa Bonarrico, en la que se investigó si el Gobierno le había pagado con un subsidio favores políticos al pastor. Colaboradores estrechos de Suarez hicieron lo mismo: no atender más a algunos colegas.

Mariana Juri Rodolfo Suarez.jpg En el Senado, justo se está empezando a tratar un proyecto de Rodolfo Suarez (aquí con Mariana Juri): la eliminación de las PASO en los años electorales.

En su fuero íntimo y no tan íntimo, al sancarlino le pidieron explicaciones o algo parecido. Que por lo menos les diera algo de contexto para entender tan sorpresiva participación. Dos fuentes confirman que el hasta el propio Pablo Sarale, secretario de Comunicación, le escribió -a modo de chanza-: “Hijo de p... No se te puede dejar solo, mirá lo que decís”.

Y a ese enojo, que el ex mandatario, ya lanzado, exprimió por Youtube, se agregó la furia que le desataron las veces en que se habló de su vida privada –marital- en algunos medios de la provincia: “Que si estoy casado, separado, que esto y lo otro. Ese periodismo a mí no me gusta”, lanzó textualmente en el programa. Ese tema resurgió cuando le preguntaron qué le había pasado en la transmisión. Por qué se había subido tanto a la moto:

“Estoy cansado; toda la exposición del Gobierno, entre otras cosas, te hace bosta la familia”, contestó a alguien cercano a la política que se lo preguntó.

La relación con Cornejo: "Nos dicen que fuimos inútiles"

“A todo esto lo digo porque ya no me importa lo que digan de mí. Ya está, ya me cansé”. Esa fue una de las frases más sorprendentes de Suarez. Parecía más de un político retirado que de un senador en actividad. Entre las elucubraciones surgió que todo el “rapto” de enojo fuera un pase de factura al cornejismo, pero hubo varios elogios al gobernador en el streaming.

suarez rodolfo 2 .jpg Suarez reabrió su estudio de abogados. Está justo en donde tenía su buffet el padre de Raúl Baglini, en calle Montevideo.

“Entre ellos está todo bien. Juegan de memoria. La pica siempre fue entre segundas y terceras líneas”, dice un ex funcionario que se fue en diciembre. “Los cornejistas, algunos, siempre nos trataron de boludos, siempre empujaron ese tufillo por abajo, como de que nosotros éramos inútiles y ellos unos capos. No sólo no es cierto y es demostrable que no es así; sino que el Rodi nunca le dio bola a eso y eso habla bien de él. Nunca se prendió ni se calentó por eso”.

Sí parece real su alejamiento de la política. “Estoy más chau que hola”, le dice incluso a sus colaboradores en el Congreso. Pero en el programa sembró una pista llamativa: le preguntaron por tres posibles candidaturas:

¿intendente en Luján? “No ganaría; es buena la gestión de Allasino”. ¿Gobernador de vuelta, a lo Cornejo? “No. Que vengan nombres nuevos”, dijo y mencionó a Luis Petri y a Ulpiano Suarez. ¿Intendente de Ciudad una vez más? Ahí fue el único momento en que no dio una respuesta cerrada. Lo dejó abierto. “Ojo ahí”, leen algunos.

Ya se sabe que su marca personal es no hacer ruido de candidatura, no “pedirlo” públicamente y que igual lo vengan a buscar. Le pasó en 2015 y, mucho más, en 2019. Sólo buscó, luchó y hasta litigó por una campaña en particular: la de senador en 2021.

Rodolfo Suarez-Alfredo Cornejo.jpg Suarez sólo tuvo elogios para Cornejo. En off, dijo que juegan al pádel todas las semanas.

A Suarez lo habían invitado varias veces a ese streaming del que ya han participado Hebe Casado y Julio Cobos, entre otros. El periodista Attías es amigo personal de Gastón Suarez, uno de los hijos del ex gobernador, y ese vínculo fue determinante, porque éste le insistió varias veces a su padre para que fuera.

Igual al senador lo convocó Bustos. El encuentro se iba a hacer dos semanas atrás, pero la agenda del Senado –sobre todo la sesión por los fondos de la SIDE- lo postergaron hasta el lunes 30 de septiembre a la tarde. Mientras se desataba un Zonda violento -¿será el causante de la verborragia?- en la casa de calle Viamonte, Chacras, donde lo graban. Suarez llegó 20 minutos antes que uno de los periodistas.

Cuando se apagó la cámara, saludó a los interlocutores y antes de irse, lanzó:

“Che, perdón si en un momento me calenté un poco”.

