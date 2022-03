Un pastor evangélico ya preside el Concejo de Maipú y vaticinó una fuerte puja de poder

Será él quien deba reemplazar a Stevanato por alguna licencia o viaje que el intendente deba hacer y fue esa "institucionalidad" la que el peronismo defendió a capa y espada en la elección del nuevo presidente del Concejo Deliberante del pasado viernes 25 de febrero. "Más allá de que se perdió en las elecciones legislativas, en el 2019 los maipucinos votaron a Stevanato como intendente y la gobernabilidad se tiene que asegurar con un presidente del HCD del mismo gobierno, que lo reemplace cuando sea necesario, no podría reemplazarlo alguien de la oposición", sentenciaron en el PJ, cerrando toda posibilidad de que la UCR pueda reclamar ese puesto a futuro.

Ese día vencía el mandato de Elián Japaz y al oficialismo peronista le daban los números para retener ese puesto, ya que con los 5 concejales del PJ votó también a favor la edil del Partido Intransigente.

Así lograron que Morales presida ese cuerpo hasta el último día hábil de febrero del 2023, cuando seguramente en Maipú ya suenen los nombres de los que pretenden el sillón de Stevanato, o incluso el mismo intendente haya definido si buscará una reelección.

Mantener esa gobernabilidad es fundamental para el peronismo maipucino que ya avizora que la disputa por esa intendencia será dura para el 2023. En la vereda de enfrente los radicales que ganaron las últimas legislativas ya se frotan las manos con la sola ilusión de arrebatarle esa comuna al PJ, que la gobierna desde 1983.

De director del COSE a la comuna de Maipú

Isaac Morales, no es nuevo en la gestión pública. Tal vez algún memorioso recuerde que él comandó la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, el ex COSE, en la gestión del ex gobernador Francisco Paco Pérez. "Y pese a que teníamos 180 chicos internados ahí, y de la difícil situación económica del momento, fuimos una de las pocas direcciones autárquicas que entregamos el mandato con superávit", se enorgullece Morales.

Este licenciado en teología que se identifica con el Justicialismo "porque Jesús hizo mucho de justicia social mientras estuvo en la tierra", "pastoreó" en Estados Unidos hasta el 2009, dentro de la organización Unión de Asambleas de Dios, que nuclea a unas 4.500 iglesias en nuestro país.

Sin embargo, no es de los que creen que ese respaldo de los feligreses sea el reaseguro para acceder a cargos de poder en política, prefiere apoyarse en la experiencia adquirida en los distintos cargos que ejerció, y confía que ese aprendizaje lo ayudó a llegar a donde está. Antes de volverse de Norteamérica fue gerente de una multinacional asociada a General Motors.

Isaac Morales, presidente del HCD de Maipú.jpg

"Soy pastor pero en mi organización si uno accede a un cargo debe tomar licencia y eso he hecho. No reniego para nada de mi función como pastor, pero además tengo gestión para mostrar: en la intendencia de Alejandro Bermejo asumí como director de Vivienda y entregué en un año 800 casas y dejamos 216 en ejecución", resalta Morales, que luego de esa gestión continuó en la Oficina de Empleo en la intendencia de Stevanato.

En los comicios del 2019 fue en la lista de concejales del PJ, y si bien no entró porque su partido perdió esas elecciones, accedió a una banca en diciembre pasado cuando renunció Gustavo Aroma para asumir como Secretario de Gobierno.

"Se que a partir de mayo seguramente vamos a tener otro diálogo con la oposición, pero espero que entiendan que poner trabas y palos en la rueda no es el camino cuando lo que se busca es una mejor calidad de vida de los maipucinos. Esperamos que respeten la institucionalidad y la representatividad democrática porque a Stevanato lo votaron los maipucinos para que gobierne hasta el 2023", resaltó casi vaticinando la dura puja política que se avecina en Maipú en los próximos dos años.