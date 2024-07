Un entrenador analizó el caso de la abuela atacada por Rottweilers y consideró que "tener tres es una locura"

"Adoptá un perro anciano que será una compañía, no un cachorro que tiene muchas energías y una persona mayor no está para eso", sugirió.

Rottweiler.jpg Un Rottweiler enojado puede ser un problema grave para los humanos.

Una caída a oscuras y un ataque fatal

El parte policial indica que cerca de las 22 del domingo ingresó un llamado al 911 indicando que una señora mayor había sido atacada por sus propios perros en su domicilio ubicado en Calle Roca al 4000 de Guaymallén.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo se desató cuando E.R.M. sufrió una caída mientras bajaba las escaleras. En ese momento algo ocurrió, porque los animales comenzaron a morderla hasta que la mataron.

El periodista Matías Pascualetti (Nihuil) fue hasta el sitio donde se produjo el suceso y relató que allí hay una casa de dos pisos que en su parte delantera tiene una escalera exterior. Debajo suelen estar los perros, aunque al llegar el reportero sólo quedaba uno visiblemente flaco.

Los vecinos revelaron que la mujer habría estado bajando esa escalera cuando perdió el equilibrio. Al escuchar el ruido entre las tinieblas, los canes no la reconocieron y comenzaron a morderla con ferocidad.

El entrenador García evaluó la secuencia: "Lleva mucho trabajo formar un perro para que sea equilibrado y no responda con agresión a su dueño. Al perro se le enseñan diferentes situaciones para que sepa cuál representa peligro y cuál no (...). Todos los perros requieren entrenamiento para tenerlos en casa. La diferencia es que un caniche no te hace el mismo daño que un Dogo o un Rottweiler".

Por ahora, la Justicia no ha requerido la intervención del área de Zoonosis de Guaymallén y se desconoce adónde irán a parar los animales.

El origen de una raza polémica

Se tejen diversas teorías sobre los orígenes de los Rottweiler. Se dice, por ejemplo, que en la época de la Antigua Roma se utilizaron perros muy similares para pastoreo y fines bélicos.

Entre las distintas provincias romanas estaba Germania, y hasta allí llegaron los mastines que usaban los romanos. Con el tiempo, se mezclaron con ejemplares locales y así se fue consolidando un conjunto de características alrededor de la ciudad alemana de Rottweil.

rottweiler estatua 2.jpg Una estatua alusiva en la ciudad de Rottweil (Alemania). Al lado, un ejemplar de otra raza. Foto: Andrea Ferro.

En esa zona había dos factores clave para el futuro de la raza: la ganadería -se los utilizaba para pastoreo- y la actividad de bandidos -que obligaba a los productores a buscar protección-. Y los grandotes se ganaron un lugar al cumplir con las necesidades que implicaban ambas dimensiones de la realidad local.

A lo largo del siglo XX, se integraron a fuerzas policiales y a distintas formaciones militares, aunque su presencia en los hogares tiende a ser el centro de acaloradas discusiones debido a que periódicamente se conocen casos de ataques a sus dueños.

