Un día después de la marcha universitaria, Javier Milei convocó a los rectores a una reunión para el 30

Atentos al número de asistentes en Plaza de Mayo, la estrategia elegida por la administración libertaria fue dar lugar al reclamo, al que tildaron de "genuino", y concentrar las críticas en la participación de referentes opositores como Sergio Massa, Axel Kicillof, Martín Lousteau, entre otros, y al uso político de la causa.

"Los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta", planteó el presidente Javier Milei en un extenso mensaje que publicó en su cuenta de X, luego de que más de un millón de personas a nivel nacional salieran a las calles a protestar.

En sintonía, por los pasillos de Balcarce 50 destacaron la magnitud de la protesta, aunque precisaron que se trató de una acción "más en defensa de la educación pública que en contra de Milei".

"Los conductores del tren fantasma lograr instalar que la educación pública estaba en peligro y eso jamás pasó", argumentó una fuente de Gobierno al tiempo que vaticinó un acercamiento de posturas con Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a futuro.

Al respecto, reiteró la obligación de transparentar las cuentas de las altas casas de estudio, y prometió que el conflicto "se va a solucionar vía la cuestión presupuestaria".

Si bien no hay referente libertario que no pida avanzar con el control de las cajas universitarias, lo cierto es que, tal como contó esta agencia, no hay una estrategia definida para concretarlo. Sin la conformación de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas (seis senadores y seis diputados) ni un plan de auditoria aprobado, el debate solo queda en el marco de lo discursivo.

"Instalar el tema de las auditorias es un muy buen primer paso. Después veremos, pero hoy están hablando todos de eso", destacó un funcionario.

La situación de la UNCuyo

Este miércoles la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Esther Sanchez brindó una conferencia de prensa en donde dimensionó el apoyo de más de 40.000 personas a la educación pública, gratuita y de calidad y volvió a manifestar su preocupación por la situación presupuestaria de la institución.

"Hoy la universidad pasa por una situación crítica. Necesitamos mayor financiamiento para que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus trayectorias académicas. Hacemos enormes esfuerzos para que eso suceda, pero para tener una educación de calidad es muy importante financiarla. Y, en todo caso, la herramienta para priorizarla es el presupuesto. Eso es lo que estamos reclamando", sintetizó en una conferencia de prensa.

