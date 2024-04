Desde estudiantes hasta jubilados, todas las voces de la marcha por la educación pública

Guadalupe estudiante de Comunicación y Letras.jpg Guadalupe Becerra, estudiantes de Letras y Comunicación Social.

Qué dijeron los protagonistas de la marcha universitaria

Guadalupe Becerra (26), estudiante de Letras y Comunicación Social

“A mí la universidad pública me dio todo. Yo he ido a escuelas de la universidad -el DAD y el Magisterio-y después a la universidad pública. Mis padres no podían comprarme libros.

En la facultad aprendí que la comunicación sirve no sólo para hacer periodismo sino que conecta a las personas. También trabajo en la universidad, es un espacio en donde pude debatir, abrir mis ideas, salir adelante. E un lugar en el que no pensé que podía trabajar. Te abre la puerta a muchos mundos, el mundo de la literatura, pero también el de los videojuegos, esto también es una parte de lo que me gusta.

Lloro de emoción, de impotencia y un poco de hartazgo, de que estén vapuleando un derecho fundamental que nos ha hecho como argentinos y argentinas, la base.

Si citamos a próceres liberales, tenemos que decir que ellos fueron los que instauraron la educación pública, gratuita, laica y de calidad, porque querían crear una identidad argentina.

Micaela (20), Brenda (22) y Antonella (26). Amigas y estudiantes

Micaela, Brenda y Antonella Estudiantes UNCuyo.jpg Micaela, Brenda y Antonella.

Brenda Vargas (22), estudiante de Profesorado de Nivel Inicial: “La educación tiene que seguir siendo gratuita y laica, y las futuras generaciones tienen que tener la posibilidad de formarse, así como la tuvimos nosotras. Creo que lo que está pasando es una locura que nosotros tengamos que estar luchando para que nos dejen estudiar. La educación es algo a lo que todos tenemos que acceder”

Antonella Soare (26), estudiante de Ingeniería Civil: “Vine porque todos debemos tener el derecho a acceder a la educación pública, es algo que nos iguala”

Micaela Disanto (20), estudiante de Educación Inicial : “Estoy en la marcha porque creo la educación tiene que seguir siendo pública para que las futuras generaciones tengan la posibilidad de formarse en ella, para que todos puedan acceder, algo que no podría suceder si la educación fuese paga. Que continúe, porque nosotras que estamos en la facultad, tampoco la podríamos pagar”

Egresadas

Roxana Verger (egresada de la Licenciatura y el Profesorado de Letras):

Roxana Verger egresada UNCuyo.jpg Roxana Berger.

"Hoy estoy acá porque toda mi educación ha sido pública: la primaria, la secundaria y la universidad. Estudié otras, como licenciatura, y el año pasado profesora. Eternamente agradecida a la educación pública

Lo que está sucediendo con la educación me parece una tragedia, yo egresé de ciencias sociales y muchas veces estudié los procesos históricos de este país, y el año pasado miraba la situación con alguna esperanza, pero después ya sabía que estas cosas iban a pasar”.

Sandra Sosino (egresada de Comunicación Social):

Sandra Sosino egresada.jpg

"Estudié Comunicación y el profesorado universitario de Comunicación, mi motivación para estar acá, es cumplir con un deber que siento que tengo con el pueblo. Nuestra educación es un constante deber con el pueblo. Siempre pensamos que cuando nos recibimos le tenemos que devolver al pueblo todo lo que el pueblo ha hecho por nosotros y esto comienza desde el minuto cero, no una que vez que nos recibimos”

Los profesores también se movilizaron

Fernanda Cavallo (53) profesora de Lengua y Literatura;

Fernanda Cavallo profesora de letras marcha UNCuyo.jpg La profe Fernanda Cavallo.

E"studié en el instituto Normal, soy profesora de Letras, y doy clases en escuelas secundarias. También estoy realizando una maestría en educación en la Universidad de La Plata.

Es un gran dolor lo que siento, como docente y como alumna de ver la dejadez, lo poco que le importa al gobierno la educación pública. Tengo un hijo que el año que viene empieza la universidad y quiero que estudie en la universidad pública".

María Jimena Erice (profesora de Didáctica de las Ciencias Naturales de la UNCuyo y vicedecana de Educación):

María Jimena Erice (profesora de Educación y Vicedecana.jpg María Jimene Erice.

“Desde mi lugar en la Facultad de Educación, lo que veo es una universidad movilizada y preocupada, que sabe que tiene que defender la educación pública, no sólo la educación universitaria, sino la educación en general, con una mirada integral”

Los jubilados se movilizaron por la educación pública

Julio Del Monte (egresado Filosofía y Letras, de la carrera de Ciencias de la Educación) y Perla Monaza (profesora de Letras, egresada de la UNCuyo, profesora jubilada)

julio y perla.jpg Julio del Monte (65) y Perla Monaza (70) ambos se licenciaron en Filosofía y Letras, él en Ciencias de la Educación, ella en Letras. Son amigos y fueron, como en su juventud, a defender el derecho a estudiar en forma pública y gratuita. Foto: Nicolás Ríos

Perla (70) "La eduación pública hay que defenderla a muerte. Hemos sido alumnos y profesores de laUNCuyo, hoy somos jubilados. Yo vine con mi familia, con mis nietos. Hay que concientizar a todos, porque esto es transversal, toca a todos los niveles. Porque van a empezar con la universidad, después van a seguir con el nivel medio y el nivel primario, hasta que toda la educación sea privada. Si acá hay un freno, les va a costar más seguir para abajo"

Julio (67)"Egresé del Martín Zapata y después de mucho tiempo, ya de grande, pude estudiar Ciencias de la Educación. He sido profesor durante muchos años. Me trae muchos malos recuerdos, '70’ y '90, ajuste deLópez Murphy... Veo acá niños, jóvenes, veo gente adulta y gente mayor. La defensa de la educación pública es transversal a todos" .

Carlos Marchesvsky (67) licenciado en Trabajo Social

"Egresé de Trabajo Social de la Faultad de Ciencias Políticas. El proyecto de Milei pone en riesgo a la Nación, por eso estoy acá. Está en juego el concepto de República y el concepto de patria, y al atacar a la universidad ataca a uno de los elementos estructurales más grandes del país".

Stella (80). Participante de la marcha:

Stella 80.jpg Stella tiene 80 años, no es parte de la comunidad universitaria, pero sí está preocupada por lo que ocurre con la educación pública en el país. Nicolás Ríos

"He venido por el mismo motivo que tenemos todos los que estamos acá. No queremos que esto siga, lo que está pasando con nuestro país, con la educación, con las necesidades que está pasando el pueblo, por eso estamos acá. No podemos soportar más la destrucción de lo que fue antes una conquista y una necesidad.

Pienso que la gente que dice que ésta ha sido una marcha política, también está expresando una opinión política. Quieren desmerecer esto, pero manifestarnos frente a lo que está pasando es lo único que podemos hacer”.

Roberto Roitman y Graciela Burgar (matrimonio de profesores de posgrado de la UNCuyo)

WhatsApp Image 2024-04-23 at 18.00.19.jpeg Roberto Roitman y Graciela Burgar.

Roberto Roitman: "He sido estudiante, egresado, profesor y ahora profesor de posgrado de la UNCuyo. Estamos acá porque nos interesa defender la educación pública. Creemos que la educación pública es un derecho adquirido por la Nación que costó mucho conseguir. Ha costado mucho que ese derecho sea reconocido y no para que algunos señores y algunos pícaros ahora quieran lucrar con la enseñanza y bombardeen a la educación pública".

Graciela Burgar: "Venimos en representación de la UNCuyo porque es una institución que nos ha formado a tantas generaciones, nos ha dado no sólo educación, sino posibilidades de trabajo. La universidad pública también es pertenencia. Con mi esposo nos hemos conocido en la universidad, nos hemos casado y a nuestros amigos los hemos hecho en la universidad. Además quiero decirle a esa gente que opina que la educación debe ser paga, que ya lo es, se paga con nuestros impuestos y si un gobierno es equilibrado, debe saber distribuirlos".