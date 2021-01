Ubieta reiteró su defensa a la decisión de regalar cajas y juguetes

Es que la decisión del intendente de utilizar fondos públicos para realizar regalos de fin de año no pasó inadvertida. Sin embargo, y a pesar de las críticas, Ubieta defendió la decisión al participar de Séptimo Día por Canal 7 en la noche del miércoles: "No voy a hablar de otros dirigentes. Se trató de un acto de gobierno más. Algunos optan por hacer festivales, nosotros optamos por esto".

También argumentó ante el periodista Andrés Gabrielli que la medida se llevó adelante tras ser analizada y contemplada: "La realidad de La Paz no es la misma que en otros departamentos, en los cuales por sus condiciones poblacionales no se podría haber hecho. Tampoco es algo que inventamos ahora, para el Día del Niño también lo hicimos".

Tras una férrea defensa, el jefe comunal señaló que el momento fue vivido con mucha emoción. "Un chico me dio una carta en la que le pedía a los Reyes Magos un paquete de galletas. Uno tuvo la suerte de tener una realidad diferente y poder ofrecerle a sus hijos un regalo. Por eso estoy muy contento porque pudimos llegar a muchos niños y sus reacciones me las voy a llevar cuando me vaya de la función pública".

Crítica realidad de La Paz

La pandemia no afectó a todo el mundo por igual sino que dejó en evidencia las desigualdades que existen en la sociedad. Esto es lo que indica el intendente al dar a conocer algunos datos del departamento del Este provincial que cuenta solo con 10.000 habitantes en promedio.

"Cuando empezó la pandemia me sentí asfixiado porque no contamos con inversión privada. En La Paz no hay ninguna sucursal de cadenas de supermercados ni electrodomésticos, son todos comercios pequeños. Por eso, tomamos la decisión de establecer un plan de trabajo en el que se incorporó mucha gente en la municipalidad. Inyectamos unos $60 millones y con eso logramos que ningún comercio cerrara. En tanto, también se otorgaron microcréditos para emprendimientos.