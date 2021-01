Trotta criticó a Macri y lo invitó a "debatir cuando quiera"

"Invito al expresidente a que debatamos cuando quiera sobre lo que debe ser el rumbo de la educación que estamos construyendo", señaló Trotta a través de un comunicado para referirse al exmandatario, quien el martes pasado presentó la Fundación Mauricio Macri, dedicada a "proyectos para promover en el país una educación de calidad".

En la presentación, Macri había dicho que "impericia del Gobierno durante la pandemia tomando decisiones erradas en casi todos los temas hizo perder un año completo de escuelas" y que "la educación es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de ministros y sindicalistas".

Trotta expresó que "lamenta" el "interés tardío de Macri", ya que "fue Presidente cuatro años y durante ese periodo se dedicó a quebrar los acuerdos educativos".

"En el Gobierno de Macri la inversión en educación en manos del Estado nacional cayó 33% y 16% en promedio de las provincias", precisó el Ministro.

El funcionario apuntó además que la administración de Cambiemos dejó de cumplir con la Ley de Financiamiento educativo que en 2015 había alcanzado una inversión del 6,1% del PBI.

Si Macri "tiene dudas sobre el compromiso del sistema educativo en el proceso del regreso seguro a las aulas, que llame a los gobernadores radicales Gustavo Valdez (Corrientes), Rodolfo Suarez (Mendoza) o Gerardo Morales (Jujuy), con quienes trabajamos codo a codo para que todos los alumnos puedan recuperar las clases presenciales", agregó Trotta.

"No se trata de clases presenciales o clases no presenciales, sino de priorizar la agenda educativa para dejar atrás el proceso de desinversión de las escuelas, porque aunque cambien los gobiernos, nacionales o provinciales, no debe cambiar la prioridad en la agenda educativa, que es todo lo contrario de lo que ocurrió en su mandato", remarcó el titular de la cartera educativa.