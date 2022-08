Tras los descuentos por los días de paro, el SUTE adelantó que denunciará penalmente a José Thomas

Carina Sedano en la pegatina por los reclamos de los descuentos por los paros.jpg Carina Sedano la titular del SUTE, pegando bonos de sueldo con los descuentos en as paredes de la Casa de Gobierno.

"Él (por José Thomas) es quien ha consentido estos abusos en los descuentos", aportó la secretaria general del SUTE, Carina Sedano.

Desde el gremio sumaron que también denunciarán la situación ante la Organización Internacional del Trabajo por lo que consideran un avance "contra la libertad sindical", e insistieron en que en esos bonos que dejaron pegados en las paredes de Casa de Gobierno se ve que los descuentos han avanzado sobre otros ítems en los que no debería haber recortes "como la compensación paritaria que no la pueden descontar. Han hecho un desastre, esto está más vinculado al miedo que nos tienen que a la situación particular que se ha generado", apuntó Correa haciendo una lectura política del impacto de los descuentos a los docentes.

Aún conociendo los antecedentes judiciales sobre la discusión que generó tiempo atrás la aplicación del ítem aula, desde el SUTE insistirán con volver a judicializarlo.

La DGE confirmó que les descontó a 25.000 trabajadores y admitió errores

Luego de que el Gobierno ratificara que en total les descontó a todos los empleados estatales que hicieron paro la suma de $485 millones, desde la DGE confirmaron que de un total de 66.000 trabajadores de la educación se les debió descontar los días no trabajados a unos 25.000

En principio, por la sumatoria de los descuentos del ítem aula más los de presentismo, a esos trabajadores se les habría descontado entre el 20 y el 25% de sus haberes, siempre dependiendo de la cantidad de días de paro a los que se adhirieron entre fines de julio y principios de agosto.

Igualmente desde la Dirección General de Escuelas admitieron que pudieron haber errores en las liquidaciones de los haberes de agosto, ya que en este mes hubo diversos ingresos y egresos que deberían impactar en los bonos de sueldos.

"Debido a que en agosto se han realizado las altas de más de 15.000 docentes de nivel secundario que trasladaron, acrecentaron e ingresaron al sistema, y más de 750 directores/as y vicedirectores/as de nivel inicial, primario y de la modalidad especial tomaron titularidad, trasladándose en la gran mayoría de los casos, es probable que algunas liquidaciones de haberes no reflejen las situaciones reales y deban ser ajustadas", reconocieron en una publicación que hicieron en el portal del Gobierno.

En esa misma comunicación oficial publicaron que quienes hubieran detectado que se les liquidó mal sus haberes deberían dirigirse a la ventanilla única de atención ciudadana, . Allí debían ir al ícono correspondiente a ingreso de trámite general, hacer clic y cargar el reclamo. El horario de funcionamiento para esos reclamos en ventanilla única es de 8 a 16.

