"Hubo muchos sectores que estaban dentro del peronismo que no estuvieron, que también son puntos que se fueron para otros lugares, porque tal vez no compartían la metodología o ciertas cosas del peronismo. Hay que trabajar con un esquema de unidad que nos contenga a todos. Tenemos a Iannizzotto, a Pujo e incluso en el Partido Verde había peronistas, hay que contenerlos a todos", apuntó como una crítica hacia adentro de su partido.

Pero esa autocrítica no se ancló sólo en eso, para Righi, los peronistas locales también deberían salir a decir lo que les disgusta de la gestión del Gobierno nacional.

"Hay que elevar las voces a nivel nacional de lo que no nos parece justo, hay mucho que no nos parece bien, más allá de que sea nuestro partido. Nosotros por ahí sentimos impotencia de cosas que se hacen mal, y no tenemos que quedarnos callados como mendocinos, porque si no se nos hace difícil trabajar y generar trabajo. Para que el privado tenga ganas de hacer, de generar trabajo, que subsidiemos el trabajo y no el desempleo", disparó y calificó de error el llamado del presidente Alberto Fernández a la militancia a festejar en la plaza de Mayo, "hemos perdido en casi todo el país", recordó Righi.

A sólo unas horas del revés de las urnas, Righi aceptó que su partido debería cambiar "algunas caras": "es una discusión que se viene, con seguridad les puedo decir que habrá caras nuevas", adelantó el lavallino y llamó a generar consensos.