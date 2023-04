Tras bajarse de las elecciones, Activá Mendoza ratificó su permanencia en la coalición gobernante

Activá Mendoza continúa dentro del Frente Cambia Mendoza fue el título del comunicado difundido este lunes.

rodolfo-vargas-arizu.jpg El empresario Rodolfo Vargas Arizu, referente de Activá Mendoza.

►TE PUEDE INTERESAR: Julio Cobos respaldó que Luis Petri lleve "una mujer radical" como compañera de fórmula

Apoyo de Activá Mendoza a Alfredo Cornejo

“En estas PASO, vamos a darle nuestro apoyo a Alfredo Cornejo, aportando propuestas e iniciativas en materia de producción, desarrollo pyme, turismo, logística, agro industria, energía, educación y empleo. Áreas donde estamos trabajando desde que iniciamos como sector nuestra actividad política”, destacó Rodolfo Vargas Arizu, integrante de este sector político.

El empresario recordó que este espacio finalmente no presentó ningún precandidato para estas elecciones. “Seguimos en Cambia Mendoza, sin discusión. En un momento nos vimos encerrados en una interna radical y decidimos no participar. Se habla de candidaturas y no de lo que necesita la gente, ni la crisis financiera que hay en Argentina”, destacó en una entrevista radial.

Asimismo, señaló: "Dimos un paso al costado. Hemos hablado con todos (partidos políticos) y mantuvimos la decisión de mantenernos en el frente Cambia Mendoza y apoyar la candidatura de Alfredo Cornejo”.

El dirigente invitó a los mendocinos que se quieran sumar con esta idea de “activar Mendoza”, para que puedan completar los trámites administrativos ante la Junta Electoral y transformarse en un nuevo partido en la provincia de Mendoza ingresando al link https://activamendoza.com/.

Antes del cierre de listas se daba por hecho que Vargas Arizu sería el compañero de fórmula de Luis Petri, lo que finalmente no ocurrió.

Lo cierto es que aunque aseguraron que no integrarían ninguna lista tienen un referente en Maipú: Gustavo Careddu, precandidato a la intendencia. El empresario de la pasta sigue firme y lo acompañarán el próximo domingo 30 de abril.

►TE PUEDE INTERESAR: Cerraron las listas: estos son todos los precandidatos a gobernador e intendente para las PASO