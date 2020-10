Todesca Bocco: "El tipo de cambio no está atrasado"

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró este sábado que el tipo de cambio en la Argentina "no está atrasado" e indicó que "quienes plantean una devaluación como una especie de solución mágica no están siendo honestos". "La brecha es de algo que nos tenemos que ocupar, pero al mismo tiempo es muy importante repasar los números de la economía argentina e identificar si el tipo de cambio está atrasado o no. Lo cierto es que todos los números indican que el tipo de cambio no está atrasado", afirmó en diálogo con radio El Destape.