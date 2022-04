En una extensa entrevista realizada este lunes en el programa mediodía, de Radio Nihuil, el titular de la DGE José Thomas, fue requerido sobre cuándo se aplicaría la hora extra que se quiere agregar al horario de clases en las escuelas primarias estatales. "Es difícil tomar decisiones aún, hay que armar la estructura. Lo que ha propuesto el Gobierno Nacional es una política acertada de intentar sumar más horas de clases. Es algo que en Mendoza lo venimos haciendo desde hace tiempo, consolidando un calendario con más de 180 días reales de clases, y con un montón de políticas especiales", respondió.

Thomas detalló que "en Mendoza, el 100% de las escuelas públicas tienen algo de jornada extendida, unas más y otras menos, dependiendo de la cantidad de chicos con trayectorias educativas débiles. Nosotros hemos volcado las jornadas extendidas, más que a las escuelas, a las trayectorias reales de los chicos que necesitan apoyo. Para nosotros es muy importante esta política, porque apunta a disminuir la brecha que hoy existe entre los chicos, y en esa jornada extendida pusimos foco en la alfabetización. Tenemos 30.000 chicos con jornada extendida.

Consejo Federal de Educacion-ministro de Educacion de la Nacion, Jaime Perczyk.jpg El Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, encabezó la reciente reunión del Consejo Federal de Educación, donde se decidió avanzar con la idea de agregar una hora más a la jornada diaria de clases en las escuelas primarias.

Sobre la aplicación de esta jornada extendida, Thomas adelantó: "Hoy hemos estado trabajando con los equipos de la Mesa Provincial de Primaria, para ver en qué escuelas y dónde podemos llevar esto adelante. Las clases ya se han iniciado, y eso tiene varias aristas operativas".

Al preguntarle al director general de Escuelas sobre una fecha de inicio de la extensión horaria, aclaró que no hay fecha concreta, y dijo: "Hay cosas que por ahí no se han interpretado bien desde la comunicación. Es que no se inmediato se va a poner una hora más de clases en el 100% de las escuelas. Debe ser una construcción que hay que hacer con toda la comunidad educativa. Hay que hablar con los docentes para poder ordenarlo".

Conforme con lo tratado en la reciente reunión realizada en el Consejo Federal de Educación, Thomas destacó: "Creo que hay que tomar lo positivo. Sí estamos focalizando que tenemos un calendario en el que hay que agregar más horas, ya que es bajo en este sentido, para Latinoamérica y el mundo, y que estas horas que agreguemos deben estar focalizadas en la alfabetización y en Matemática".

Extendiendo su coincidencia con el proyecto nacional, continuó: "Si escuchamos lo que dice la política (nacional) es lo que venimos diciendo en Mendoza desde hace años, que es con lo cual tenemos que trabajar ahora y ver de qué forma lo podemos llevar a la práctica rápidamente".

El verdadero motivo de la jornada extendida

En la entrevista radial realizada este lunes, se lo consultó puntualmente al funcionario provincial sobre el motivo de la extensión de una hora de la jornada escolar primaria -que en Mendoza sería sólo media hora-. Si esto es para compensar el tiempo perdido en la pandemia, o si existe un proyecto para que quede en el tiempo. Thomas respondió con convicción: “Es un proyecto para que quede en el tiempo. No nos olvidemos que tenemos la Ley Nacional de Educación, que ya desde el 2016 señala que deberíamos tender a tener jornadas completas, y estamos hablando de 40 horas semanales y no 25. En realidad, hoy hay menos, tenemos 22 y media en Mendoza, y en otras provincias hay 20. Con esto hay que ver la forma de agregar horas, con planificación, que es más fácil tener una jornada extendida".

Uno de los temas a estudiar para aplicar esta extensión es económica, y en parte debe haber una disponibilidad monetaria para aumentar el 20% a los docentes por la hora de más. “Primero hay que ver el recorrido para hacerlo. Ver en cuáles se incorpora, dónde se puede, dónde no, qué va a poner Nación y cómo. En este sentido se habla que Nación pone el 80% y las provincias el 20%, pero en todas no es igual. Hay que ver el convenio bilateral", señaló el titular de la DGE para finalizar.