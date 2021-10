"El jefe de Cardiología de la Clínica de Cuyo, doctor Baigorria y el doctor Diego Guzzanti, me sugirieron consultar con el doctor Fernando Peñafort, que es cardiólogo y electro fisiólogo, jefe del servicio de Cardiología del hospital Lagomaggiore. Él me aconsejó la cirugía como mejor alternativa para tratar la arritmia", añadió.

El martes 19 en Hemodinamia del Hospital Español me operaron de una arritmia severa. Estuvo a cargo del doctor Peñafort y la doctora Sanmartino. También intervinieron los doctores Carrizo y Scanio y el antestesista, Isuani. Me hicieron 14 cauterizaciones en el corazón El martes 19 en Hemodinamia del Hospital Español me operaron de una arritmia severa. Estuvo a cargo del doctor Peñafort y la doctora Sanmartino. También intervinieron los doctores Carrizo y Scanio y el antestesista, Isuani. Me hicieron 14 cauterizaciones en el corazón

Paco Pérez ahora se recupera en su domicilio, con mucho reposo, a la espera de que cicatrice la herida por la operación. Estima que en dos meses se observará la evolución. "Si la arritmia no se repite, habrá sido un éxito la operación. La recuperación es lenta y la herida va a cicatrizar de a poco", indicó.

El ex gobernador aclaró que la arritmia es multicausal por lo que no es fácil determinar por qué se le produjo: "Puede ser estrés, obesidad, diabetes, triglicéridos, colesterol, sedentarismo o la predisposición natural a producir arritmias".

Consultado por cómo es su vida hoy, Paco expresó: "Estoy totalmente alejado de la política. Tengo mi estudio jurídico contable, con mi esposa (Celina Sánchez) que es contadora y licenciada en Administración. Por lo general trabajo en horario corrido. Destino una hora por día a caminar y a hacer ejercicios (hoy obviamente suspendidos) y viajo, por razones de trabajo, a San Martín, el Valle de Uco o a algunas provincias".

El mismo martes en que fue operado el ex mandatario Rodolfo Suarez anunció que se tomará una licencia desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre por una arritmia por la que será operado en Buenos Aires.

"Me voy a tomar una licencia pero no por la candidatura", explicó Suarez. "Es una intervención por un problema de arritmia en el corazón que tengo hace tiempo. Fui derivado a Buenos Aires. Tengo el corazón sano, estoy muy bien", manifestó el gobernador de Mendoza.

El mandatario señaló que la cirugía consiste en una ablación en la se que cauterizan los lugares donde hay arritmias.

"Estoy muy bien, estoy sano, practico deportes todos los días pero tengo que solucionar este problema", adujo en declaraciones a los medios de comunicación.

Mientras dure la licencia del gobernador, será su vice Mario Abed el que quede a cargo de las decisiones provinciales.