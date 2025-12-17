Tadeo García Zalazar reveló los avances del plan estratégico de Matemática y Lengua en el 2025

fluidez lectora vacaciones de invierno (2).jpeg

Los resultados obtenidos en Matemática y Lengua

En el área de Lengua, se observaron mejoras consistentes en fluidez lectora, con una reducción progresiva de estudiantes en los tramos más críticos, especialmente en 3° y 6° grado.

La comprensión lectora también mostró avances graduales, con un 89% de los estudiantes superando el 50% de respuestas correctas en la tercera medición de 2025, aunque se reconoce como el principal desafío a futuro.

Respecto a Matemática, los resultados confirman que es el desafío estructural más importante, pero también hubo señales de mejora. El Censo Provincial de Matemática 2025, que abarcó a más de 354.000 estudiantes, permitió un diagnóstico integral y mostró una reducción gradual del grupo con desempeños más bajos, marcando un cambio de tendencia.

La distribución de resultados muestra que la mayor proporción de estudiantes se concentra en el rango intermedio de respuestas correctas (entre el 41% y el 60%), mientras que se observa una reducción gradual del grupo con desempeños más bajos: casi un tercio de los alumnos se ubica por debajo del 40%, un porcentaje que comienza a descender respecto de mediciones previas.

En términos comparativos, los avances son modestos, pero medibles, y se concentran principalmente en los aprendizajes básicos vinculados al reconocimiento de datos y conceptos.

El análisis por procesos indica que las mayores dificultades persisten en la resolución de situaciones problemáticas y en la aplicación de la matemática en contextos reales. Sin embargo, la mejora incipiente en los niveles iniciales de desempeño permite identificar un cambio de tendencia luego de años de resultados críticos, resaltó el funcionario.

García Zalazar atribuyó estos avances a políticas sostenidas, incluyendo formación docente continua, provisión de materiales didácticos, incorporación de tecnología y acompañamiento institucional. La evaluación funcionó como herramienta formativa para la planificación pedagógica.

Para 2026, los desafíos se centran en consolidar los logros y profundizar la mejora en aprendizajes más complejos. Esto incluye ampliar la cobertura en nivel inicial, fortalecer la alfabetización avanzada, y en Matemática, enfocarse en la alfabetización estadística y el uso pedagógico de los resultados del censo 2025.