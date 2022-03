Pidieron que sea blanqueada la la suma de 115.600 pesos que el Ejecutivo propuso otorgar en cuotas no remunerativas, y que no esté atado al presentismo a través de una cláusula, como se dispuso semanas atrás en el inicio de las paritarias. Además, afirmaron que la situación edilicia es mala y que el 50% de las escuelas de Mendoza tiene problemas en ese aspecto.

Repartieron botellas de vino con la etiqueta “vino tinto, salario en blanco” y folletos que exhibían datos sobre la situación en los establecimientos mendocinos. Lo hicieron desde la entrada a los viñedos del aeropuerto, desde donde también vociferaron que son de los peores pagos país, como vienen afirmando desde hace meses, y reclamaron por mejora en las prestaciones de OSEP.

VIno sute 020322.jpg El vino que entregaban este miércoles los trabajadores de la educación nucleados en SUTE.

Irán por un 45,5%

Este lunes el Gobierno hará su oferta final a los estatales. Para los docentes nucleados en SUTE, la contraoferta ya tiene un número determinado: 45,5% de aumento. Esa cifra fue tomada a partir de lo que el Ejecutivo nacional ofreció a los trabajadores de la educación a nivel país. Como contó la periodista Paola Alé en Diario UNO, en Mendoza no se moverán de esa base para negociar.

La propuesta que la administración de Suarez hizo a mediados de febrero contempla un 40% de suba, más los ya mencionados 115.600 pesos a pagar en doce cuotas, que además estarían atados al presentismo y prevén restar un proporcional a quienes falten a sus lugares de trabajo. Ese último punto es uno de los más resistidos por los trabajadores.

SUTE EN FIESTA COSECHA 020322.jpg El lunes 7 de marzo, el Ejecutivo provincial dará su última oferta a los gremios estatales.

A pesar de que decidieron no ir al paro en los primeros días de clases (algo que el propio titular de la DGE José Thomas valoró positivamente), desde la cúpula del gremio ya avisaron que no es una medida descartada si no se cumplen sus expectativas en las próximas reuniones. A eso, se suman sus actos de presencia en los festejos vendimiales. Este miércoles comenzaron en la Fiesta de la Cosecha y prometen hacerse oir en el Carrusel.