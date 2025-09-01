Supuestas coimas: la droguería Suizo Argentina reclama la nulidad de la causa y advierte por abastecimiento de medicamentos

El defensor de los dos hermanos Emannuel y Jonathan y del padre de ambos Eduardo Kovalivker reclamó al juez federal Sebastián Casanello que declare la nulidad de la causa por supuestas coimas.

hermanos Kovalivker Los hermanos Emannuel y Jonathan Kovalivker.

"Casa de Brujas", dijo el abogado de la droguería tras la denuncia por coimas

“Vengo a impetrar esta nulidad absoluta en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”, consignó el abogado Martín Magram.

La presentación del escrito se hizo el viernes mientras el fiscal del caso, Franco Picardi, realizaba otro allanamiento a la sede de la empresa en el barrio porteño de Belgrano y se encontró con resistencias para la entrega de lo solicitado, acceso a correos electrónicos y claves de acceso a sistemas informáticos.

El abogado sostuvo que los investigadores “iniciaron una verdadera caza de brujas mediante una insólita expedición de pesca que se ha manifestado en múltiples allanamientos, secuestros de objetos personales, requisas, extracción de información de dispositivos móviles privados (…) en suma, un verdadero proceso que recuerda más bien a etapas de la historia argentina que quisiéramos considerar superadas”.

Sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el abogado advirtió que “no es posible” conceder "ningún valor a semejante prueba, salvo que el respeto a la Constitución no importe, o no sea tomado en serio; o salvo que queramos incitar a todo el mundo a convertirse en una especie de detective privado buscando pruebas para cargarse a su enemigo político, empresarial o simplemente personal”.

Fuente: Noticias Argentinas