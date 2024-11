Suenan 4 mujeres como las alternativas de Cornejo para integrar la Suprema Corte

No está todo dicho, pero días atrás asumió que esta vez baraja la idea de enviar un pliego femenino y esa posibilidad ya resuena no sólo en Casa de Gobierno, sino también en el cuarto piso del Poder Judicial, donde anida la Corte. "No tengo el nombre. Puede ser una mujer. Es muy relevante designar a un miembro de la Corte, es un acto institucional y yo me lo tomo muy en serio", dijo sin soltar prenda.

Fiel a su estilo pidió elevar el debate público sobre la designación de un juez del máximo tribunal de la provincia, recordó que sus dos propuestas anteriores cumplían con los requisitos y tenían los suficientes antecedentes, y de paso defendió con vehemencia la posibilidad de que los aspirantes a la Corte puedan haber tenido alguna participación en política.