Subsidios al transporte: en Mendoza los aportes de la Nación cubren sólo el 16% del costo total

"Aún no hay definiciones de si eso que la Nación le quitaría en subsidios al transporte del CABA llegará o no a las provincias. Da la sensación de que es una especulación política por el planteo que hiciera el gobernador de Córdoba Schiaretti, algo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo sobre la discriminación en el reparto de fondos a las provincias, siempre beneficiando a Buenos Aires. Por el momento nosotros seguimos esperando la retrasada cuota del Fondo Compensador de enero que debería ser de unos $300 millones y que aún no llega", comenzó advirtiendo el Secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.