Hay gran expectativa: mientras en Mendoza rigen, desde esta semana, mayores permisos para circular y hasta para reunirse con familiares, a casi siete meses del comienzo de la pandemia de coronavirus, el Decreto de Necesidad y Urgencia de Alberto Fernández anunciado el viernes -y ahora en plena redacción- podría borrar de un plumazo esos avances a partir del primer minuto de este lunes.

Pero la agenda no se detiene: el martes, Suarez irá a pedirle $3.000 millones al ministro Martín Guzmán. Trámite repetido en los últimos tiempos si los hay.

-¿Y cómo sobrelleva esta nueva tormenta con la Casa Rosada? –pregunta UNO y Suarez comprende rápidamente la metáfora.

- Yo no he tenido comunicación en las últimas horas después del anuncio del viernes (de que Mendoza y otras diecisiete provincias deberán retroceder para restringir la circulación de personas para bajar los índices de contagio). Así que desde el Gobierno de Mendoza estamos esperando conocer la letra del decreto presidencial para ver qué dice.

- ¿Cuál es la postura de Mendoza?

-Yo les dije: no podemos volver a una Fase 1 ni a las restricciones para circular porque nuestra situación epidemiológica no es distinta de la semana pasada ni de la anterior, sino que estamos mejor que hace tres semanas. Tenemos un amesetamiento alto pero igual seguimos sosteniendo que la gente debe salir a la calle solo lo indispensable y que debe hacer sus actividades tomando todas las precauciones sanitarias que ya, a esta altura, son obviedades: el uso del tapabocas, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social…

-¿Y qué les ha dicho sobre el empleo?

- Que el empleo hay que cuidarlo porque no se puede afectar todo. (Rodríguez) Larreta está diciendo lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, que hay que convivir con el virus, que esto no es, como se decía, que iba a estar terminado para marzo o abril, y que la vacuna… Hasta ahora no se avizora nada de que pueda ser de esa manera.

Lo que se sabe

El gobernador dice estar al tanto del mensaje del Presidente y de la conferencia de prensa de Casa Rosada donde se anunció que Mendoza y otras provincias deberán dar marcha atrás a partir del lunes y de nada más. Ni siquiera de una confirmación oficial.

“Los avances logrados, como el amesetamiento de los casos y el aumento del plazo de la duplicación de casos, tienen más que ver con los cuidados de la gente más que con las restricciones” “Los avances logrados, como el amesetamiento de los casos y el aumento del plazo de la duplicación de casos, tienen más que ver con los cuidados de la gente más que con las restricciones”

-Habrá que esperar el decreto, que generalmente queda terminado a última hora, es decir poco antes de que entre en vigencia -dice.

-¿Mendoza está dispuesta a ceder algo de lo que pide el Presidente o no?

- No. A ver, ¿usted cree que en el resto del país la gente no va a ir a ver a su madre el día de la madre? La gente va a ir en todo el país. Nosotros, al permitir las reuniones familiares (a partir de este sábado y hasta el lunes feriado inclusive) nos adelantamos a lo obvio porque ¡las reuniones familiares ocurren igual! En todo el país ocurren.

-¿Por qué considera que decidió bien cuando esta semana liberó reuniones y salidas sin DNI?

-Porque a pesar de eso nosotros seguimos en estado de alerta sanitaria a partir de las 23, porque mantenemos la circulación por DNI los lunes, martes, miércoles y jueves y eso debe ser respetado, porque autorizamos las misas con un tope de personas presentes. En Mendoza hay restricciones, no es que no haya restricciones.

Suarez x 3

“Los avances logrados, como el amesetamiento de la curva de los casos y el aumento del plazo de la duplicación de casos, tienen más que ver con los cuidados de la gente más que con las restricciones”

“En todo este tiempo no hubo un solo día de pico de casos en Mendoza en que no haya ocurrido un pico de casos en el AMBA, sin embargo allá habilitan más actividades. No me parece que haya un debate franco”

“Reconozco que el amesetamiento no es el ideal pero tenemos que seguir trabajando para bajarlo”

“En todo este tiempo, siempre que en Mendoza hubo un pico de casos también lo hubo en el AMBA”

“Reconozco que el amesetamiento no es el ideal pero estamos trabajando para bajarlo y en eso la gente tendrá muchísimo que ver”

Tire y afloje

-En la práctica, el DNU presidencial mata cualquier disposición de un gobernador de provincia. Y eso no ha cambiado. O sea que el mango de la sartén la tiene Alberto Fernández y lo que él decrete deberá cumplirse.

-Por supuesto. Por la reforma constitucional de 1994, el DNU presidencial equivale a la ley del Congreso Nacional y tiene idéntico valor jurídico.

-O sea que si el DNU fija restricciones para Mendoza ¿habrá que allanarse?

-Yo no creo que Mendoza figure en el decreto. Creo que la Nación va a respetar que sigamos como estamos.

Irá por plata y Portezuelo

- ¿Está roto el diálogo con el Presidente de la Nación?

-No, no, en absoluto. El martes iré a Buenos Aires para ver distintos temas con (Martín) Guzmán (ministro de Economía) y Wado de Pedro (Interior). Para nada hay diálogo roto.

-¿Irá a pedirle plata a la Nación?

- A Guzmán le hicimos un pedido de $3.000 millones y a cambio vamos a llevar toda la documentación de Portezuelo del Viento de todos los estudios que hemos hecho. Los vamos a poner a disposición del Ministerio del Interior para que vean que es una de las obras más estudiadas de la historia argentina. Iremos con el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri.