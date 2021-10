El mandatario se quejó de que los referentes de la oposición no fueron a las reuniones a las que acudieron los ministros de su gabinete a la Legislatura para explicar los detalles del Presupuesto 2022, "no sé si no van a trabajar, qué les pasa, pero ponen palos en la rueda en Mendoza, nos pegan palos de arriba, porque nos discriminan a nivel nacional, realmente es una resistencia que hay que hacer con esta gente, que no entiende que este no es el camino para sacar a la Argentina adelante", disparó Suarez.

Este miércoles, antes de ingresar al recinto en sesión de la Cámara de Diputados, el Frente de Todos adelantó que no va a apoyar el Presupuesto 2022 que había enviado Rodolfo Suarez, ni las leyes de Avalúo e Impositiva.

"La posición del Frente de Todos es no apoyar el presupuesto. Entendemos que este presupuesto no refleja los problemas que hoy sufren los mendocinos. Hay disminuciones considerables en áreas que son muy sensibles que requieren inversión como es la seguridad, la salud y la educación. Lo mismo sucede en materia de deuda, no hay una planificación de cómo se va a resolver la deuda, no podemos seguir abusando de la herramienta del roll over", adelantó el jefe del bloque de diputados del PJ, Germán Gómez.

Uno de los argumentos para el rechazo del PJ, es que "no es lógico instalar el debate en una campaña electoral, evidentemente el Gobierno tenía una intención electoralista con este tratamiento, si no se entiende el dibujo que han presentado. Es un presupuesto que tiene un recorte en materia educativa, en salud, que tiene una subejecusión en materia de obra pública. Es decir el presupuesto del año pasado, en donde le dimos herramientas para ejecutar $11.000 millones para obra pública, el Gobierno ha ejecutado solamente el 23%. El Gobierno ejecutó más plata en salvar la OSEP que en obra pública", disparó el senador Lucas Ilardo.