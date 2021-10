El PJ no apoyará el presupuesto 2022 que pretende Suarez

"La posición del Frente de Todos es no apoyar el presupuesto. Entendemos que este presupuesto no refleja los problemas que hoy sufren los mendocinos. Hay disminuciones considerables en áreas que son muy sensibles que requieren inversión como es la seguridad, la salud y la educación. Lo mismo sucede en materia de deuda, no hay una planificación de cómo se va a resolver la deuda, no podemos seguir abusando de la herramienta del roll over", adelantó el jefe del bloque de diputados del PJ, Germán Gómez.