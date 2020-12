Suarez comenzó a averiguar precios de vacunas para Mendoza

Según trascendió funcionarios e integrantes del Ministerio de Salud mendocino comenzaron las averiguaciones por distintas versiones de vacunas la semana pasada e insistieron en los últimos días, pero decidieron frenar sus consultas hasta tanto Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ratifique cuál de las vacunas será aprobada.

Ante la consulta del presidente de esa asociación, Gustavo Kretschmar, sobre el plan B del gobierno provincial para asegurarse la llegada de una vacuna contra el Covid, Suarez contó que habían tenido comunicación con el gobierno de Rusia y que esa vacuna tenía un costo de U$S 20 dólares por dosis. Además la venta mínima que hacía aquel gobierno era de 2 millones de dosis, que servirían para aplicar a un millón de personas, ya que esa versión supone la aplicación de dos dosis por persona.

"No podemos avanzar, primero porque es carísimo y porque no sabemos qué va a pasar con la ANMAT, más con esta noticia de que la vacuna rusa no estaría aprobada para mayores de 60 años, que es en definitiva donde tenemos que llegar con la vacunación para que el sistema sanitario pueda seguir respondiendo", planteó el gobernador.