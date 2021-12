Como tenía unas líneas de fiebre, Suarez brindó su discurso desde su casa a través de una gran pantalla que siguieron varios dirigentes radicales desde diferentes puntos de la provincia en consonancia con los protocolos sanitarios. Sí asistieron el presidente de la UCR local, Tadeo García Zalazar; la senadora electa Mariana Juri, el diputado electo Julio Cobos, el vicegobernador Mario Abed, entre otros.

Lo primero que hizo fue agradecer a los mendocinos por el apoyo recibido en las urnas en las elecciones legislativas del 14 de noviembre y destacó la gestión de cada uno de los intendentes, "lo cual colaboró positivamente en el contundente resultado electoral". Lo mismo dijo de los legisladores y de todos los candidatos y militantes que trabajaron para esta histórica victoria del oficialismo frente al Partido Justicialista, que cosechó apenas el 26% de los votos contra casi el 50% de Cambia Mendoza.

https://twitter.com/UlpianoSuarez/status/1467128507952033802 Participamos con congresales de Capital en el #CongresoUCRMza, donde se destacó la gestión de @rodysuarez en el contexto de pandemia.

Celebramos el mensaje de unidad, para asumir los desafíos que vienen, incluyendo Reforma institucional, boleta única y autonomía municipal plena. pic.twitter.com/8FVAjM7iXM — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) December 4, 2021

"No sólo aumentamos el porcentaje de las PASO a la general que no pasó en muchos lugares sino que dentro del contexto nacional, desde Mendoza marcamos un rumbo claro al país de que tenía que ser un triunfo contundente. A nivel nacional, el radicalismo ha recuperado un rol protagónico en lugares como Córdoba, Santa Fe y la Patagonia", dijo tras destacar el papel fundamental del presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, quien también habló por Zoom desde Buenos Aires.

Al Partido Justicialista lo criticó por su "poca predisposición al diálogo" y su "falta de respaldo" en temas fundamentales para la provincia. "En la campaña arrancaron con un carnaval como si todo fuera una fiesta, en el camino reconocieron que se equivocaron y después terminaron con un ataque feroz hacia mi persona. Tenemos una oposición que no es para nada constructiva. Por ejemplo, en el caso de la reforma constitucional dijeron que no porque no, sin brindar sus argumentos", remarcó.

https://twitter.com/TadeoGZ/status/1467114277765013505 "Los principales instrumentos económicos los tiene el gobierno nacional y los usa de manera pésima. No hay un crecimiento con desarrollo. No vamos a sacar de la pobreza a los argentinos sino se crean condiciones macroeconómicas adecuadas" @alfredocornejo — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) December 4, 2021

"Honremos la unidad y no las peleas estériles que no le gustan a nadie. Estamos abiertos a los aportes", añadió.

El mandatario reiteró lo que entiende como una discriminación del Gobierno nacional a la hora del reparto de los recursos a las provincias y resaltó las decisiones que tomó Mendoza en el manejo de la pandemia, con una política más aperturista. "Creo que no nos equivocamos, logramos un equilibrio entre la economía, la salud y la educación, y fundamentalmente garantizamos la libertad de las personas", apuntó.

Un párrafo aparte le dedicó al desarrollo de la industria audiovisual en este contexto ya que que al permanecer cerradas otras provincias, Mendoza se convirtió en el escenario elegido para el desarrollo de decenas de publicidades.