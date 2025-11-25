El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó en su cuenta de X un análisis estadístico sobre presuntas decisiones arbitrales que habrían favorecido a Barracas Central desde la llegada de Claudio Chiqui Tapia a la presidencia de la AFA. El presidente Javier Milei respaldó ese trabajo al compartirlo y calificarlo como un “demoledor resultado”.
Sturzenegger denunció ventaja arbitral para Barracas Central y Milei calificó el informe como "demoledor"
Sturzenegger difundió un análisis estadístico que señala fallos sistemáticamente favorables para Barracas con la gestión de Claudio Chiqui Tapia en la AFA
Apoyado en gráficos, Sturzenegger afirmó que “con Tapia cambiaron de manera estadísticamente significativa los resultados”. Según su planteo, Barracas recibe 8% más de fallos favorables y 28% menos de fallos desfavorables, lo que —según el informe— equivaldría a una ventaja de entre 9 y 18 puntos en un torneo de 28 fechas.
“El estudio estima que en un torneo de 28 fechas Barracas Central sumó entre 8,5 y 18,5 puntos más de los que habría obtenido en ausencia de dicha ventaja”, añadió el ministro en su publicación donde añade un documento con el análisis de Barracas Central, que cerró con una expresión irónica: “¡Secame una nuca!”.
El respaldo de Javier Milei
Javier Milei replicó el análisis y aseguró que representa “estadísticas duras” que demostrarían “la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia”. “Fin”, concluyó en su mensaje.
El Presidente no solo defendió a su ministro, sino que también publicó otro mensaje en referencia al “título de escritorio” que algunos sectores atribuyen a Barracas Central. Allí mostró una camiseta de Estudiantes de La Plata, el club que el domingo dio la espalda al equipo rosarino en señal de protesta. Milei acompañó la imagen con el texto: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”, en alusión al histórico DT Osvaldo Zubeldía, ganador de tres Copas Libertadores y la Intercontinental de 1968 con el conjunto “pincha”.