Sturzenegger denunció ventaja arbitral para Barracas Central y Milei calificó el informe como "demoledor"

Captura Sturzenegger

Apoyado en gráficos, Sturzenegger afirmó que “con Tapia cambiaron de manera estadísticamente significativa los resultados”. Según su planteo, Barracas recibe 8% más de fallos favorables y 28% menos de fallos desfavorables, lo que —según el informe— equivaldría a una ventaja de entre 9 y 18 puntos en un torneo de 28 fechas.

“El estudio estima que en un torneo de 28 fechas Barracas Central sumó entre 8,5 y 18,5 puntos más de los que habría obtenido en ausencia de dicha ventaja”, añadió el ministro en su publicación donde añade un documento con el análisis de Barracas Central, que cerró con una expresión irónica: “¡Secame una nuca!”.