Stornelli celebró el juicio en la Causa de los Cuadernos y dijo que el dinero detectado es "la punta del iceberg"

El fiscal federal Carlos Stornelli.

"Devolver es un verbo que no creo que conozca ninguno", dijo Stornelli

Consultado sobre la eventual restitución del dinero por parte de los acusados, el fiscal fue categórico: “‘Devolver’ es un verbo que no creo que conozca ninguno. El asunto es lo que se pudo encontrar e incautar, que es bastante: dinero en el extranjero, empresas e inmuebles”.

Por último, Stornelli manifestó su deseo de que el tribunal intensifique la frecuencia de las audiencias para agilizar el desarrollo del juicio, al que definió como un paso clave tras años de investigación.

