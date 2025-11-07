El fiscal federal Carlos Stornelli expresó este jueves su “satisfacción” por el comienzo del juicio oral en la Causa Cuadernos, investigación que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a empresarios del sector de la construcción.
Stornelli celebró el juicio en la Causa de los Cuadernos y dijo que el dinero detectado es "la punta del iceberg"
El fiscal federal Carlos Stornelli destacó su “satisfacción” por la investigación de una presunta red de sobornos vinculada a la obra pública en la Causa de los Cuadernos
“Que se haya llegado al juicio oral donde se ventilen todas estas cuestiones es una gran satisfacción después de todos estos años de muchísimo trabajo”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia.
Stornelli consideró que los fondos ilegales detectados durante la pesquisa representan “solo una parte” del dinero que habría circulado en maniobras irregulares vinculadas a la obra pública. “Es lo que hemos podido detectar, quizás la punta del iceberg”, precisó.
"Devolver es un verbo que no creo que conozca ninguno", dijo Stornelli
Consultado sobre la eventual restitución del dinero por parte de los acusados, el fiscal fue categórico: “‘Devolver’ es un verbo que no creo que conozca ninguno. El asunto es lo que se pudo encontrar e incautar, que es bastante: dinero en el extranjero, empresas e inmuebles”.
Por último, Stornelli manifestó su deseo de que el tribunal intensifique la frecuencia de las audiencias para agilizar el desarrollo del juicio, al que definió como un paso clave tras años de investigación.
* Con Información de Noticias Argentinas