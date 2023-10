Stevanato, Righi y Ramón coincidieron en un encuentro peronista para apoyar a Sergio Massa

Allí estuvieron, entre otros, algunos de los que se fueron con Omar De Marchi a La Unión Mendocina (LUM) , como es el caso del intendente de Lavalle Roberto Righi y el ex candidato a intendente de Las Heras, Diego Martínez Palau. Entre los presentes sobresalió además el diputado provincial José Luis Ramón, integrante del Frente de Todos.

Muchos han estado pendiente de los últimos movimientos de Stevanato de quien se especuló hasta último momento sobre su paso a LUM antes de los comicios lo que finalmente no se concretó. No obstante, sí se destacó que si bien no hubo un apoyo explícito del cacique maipucino a De Marchi, tampoco lo hizo con los candidatos de su propio partido, Omar Parisi y Lucas Ilardo, lo que generó rispidices internas en el justicialismo.