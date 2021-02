Sigue la polémica por la cautelar que frenó el aborto legal en Chaco

En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete remarcó que la decisión de la magistrada Marta Aucar de Trotti "forma parte de prácticas que cuando se pierden debates políticos se judicializan las decisiones".

Además, Gómez Alcorta habló de la implementación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito e indicó que "el Ministerio de Salud distribuye Misoprostol a través de las provincias".

"Cuando hay obstaculización está la posibilidad de reclamar a través de defensa del consumidor. Al Ministerio no nos llegó ningún planteo en particular", manifestó.