"Si hay libertad para tener hijos, tiene que haber libertad para no tenerlos. Que quede claro, el aborto es cuando no hay viabilidad", manifestó. "Si hay libertad para tener hijos, tiene que haber libertad para no tenerlos. Que quede claro, el aborto es cuando no hay viabilidad", manifestó.

Y agregó: "La disminución de las muertes y las internaciones ha sido porque el aborto ha pasado de ser quirúrgicos a medicamentoso".

El plenario de comisiones del Senado tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo y este jueves podría emitir dictamen de la iniciativa, cuando finalice la cuarta jornada de debate sobre el aborto legal en la Argentina.

El miércoles, la discusión entre los expositores giró en torno de las disertaciones de sanitaristas y expertos en medicina legal que discreparon sobre los efectos que podría tener la aprobación de la ley.