Sergio Marinelli criticó a empresarios y prometió acciones duras contra el derroche del agua 

El titular de Irrigación Sergio Marinelli apuntó duramente contra algunos empresarios, contra los usuarios no registrados y contra quienes malgastan el agua. Desde Israel, donde comparte la gira oficial con el gobernador, anunció que los próximos 5 años de su gestión serán “muy duros y antipáticos, porque vivimos en un marco de populismo donde mucha gente está acostumbrada a gastar lo que no tiene”. Dijo que hay miles de usuarios no registrados.