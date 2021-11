Se reunió Juntos por el Cambio, con Cornejo a la cabeza y sin Mauricio Macri

Antes de esta reunión el ex gobernador de Mendoza había anticipado los temas a tratar en una nota con Radio Nihuil y lo que plantean reclamarle al gobierno de Alberto Fernández cuando se formalice el llamado al diálogo: "Que empiecen las reformas ahora. El 2023 está lejos y hoy el nivel de incertidumbre es enorme. Tampoco hay un ánimo de festejo popular. La situación es muy grave. Creo humildemente que con el poder que hemos construido, tenemos que forzar una agenda de temas reales y no solo de relatos".

También dijo: "En Cambiemos estamos todos unidos en un punto: contribuir con el país en lo que haga falta, pero no para ir a tener cualquier diálogo con el Ejecutivo, donde no haya un plan sobre la mesa. No vamos a conversar de cosas generales"