Cornejo: "Nuestra tarea como oposición es forzar al Gobierno a una agenda de temas reales"

El día después

Según afirmó Cornejo, este lunes por la tarde van a tener una reunión con los dirigentes de Cambiemos, para pensar el camino a seguir.l Sin embargo, él adelantó la postura de la UCR. "Vamos a profundizar todos estos temas, pero aclaro: no pasamos a gobernar el país. Somos oposición y ahora no es momento de pensar en candidaturas a presidente".

Si bien aseguró que van a ratificar la alianza de cambiemos, Cornejo insistió en que deben forzar al Gobierno Nacional a fijar una agenda real.

"En Cambiemos estamos todos unidos en un punto: contribuir con el país en lo que haga falta, pero no para ir a tener cualquier diálogo con el Ejecutivo, donde no haya un plan sobre la mesa. No vamos a conversar de cosas generales"

Con respecto a este último punto, señaló que lo que la oposición necesita saber es en qué lugar se para el oficialismo en temas como el acuerdo con el FMI, puesto que, según destacó, puede ser que Alberto Fernández quiera realizar ese acuerdo y después Cristina Fernández de Kirchner y sus aliados de la Cámpora salgan a criticarlo.

También mencionó la importancia de la administración del déficit que no para de crecer, y la ejecución del Presupuesto 2022, que el Gobierno Nacional envió como un plan plurianual, pero después no se llega a ejecutar como tal.

"yo lo veo muy desorientado a Alberto Fernández, hay que ver qué clase de apoyo tiene dentro del peronismo. A Cristina, como siempre, se la ve muy fanática y fuera de tiempo, una persona que está más preocupada por su agenda que por la agenda económica del país. No están ubicados"

Agradecido por el apoyo a Cambia Mendoza

En cuanto al triunfo electoral en las Legislativas, Cornejo dijo estar muy agradecido por el apoyo de los mendocinos.

"Obtuvimos el 50 % de los votos, casi duplicamos al segundo lugar. Esto es, en parte, un voto castigo Gobierno Nacional, pero también es una forma de apoyo al equipo de gobierno y en particular a Rodolfo Suarez. que administró la pandemia bastante mejor que Alberto Fernández".

En cuanto a los desafíos que le quedan por lograr en la provincia, mencionó a que aún falta mejorar algunos aspectos en los municipios, También mencionó que hay que abocarse a construir relevos para los intendentes, puesto que pocos tienen la posibilidad de reelección.