Santa Rosa: Flor Destéfanis despotricó contra la oposición que le jaqueó el Concejo Deliberante

Cómo un opositor se convirtió en segunda autoridad de Flor Destéfanis

A la hora de renovar las autoridades del Concejo, Débora Quiroga, que deja la presidencia de ese Deliberante y la edil María José Buffa -que rompieron con el oficialismo municipal el año pasado y conformaron el bloque Ahora Santarrocinos-, propusieron que sea el radical Ezequiel Quiles, el nuevo titular del cuerpo.

La votación terminó con 6 votos a favor y 4 en contra de Quiles, con la oposición unida: 4 votos de Cambia Mendoza y dos de Ahora Santarrocinos. El rechazo fue de los cuatro ediles del bloque peronista que responde a Destéfanis y buscaba que la presidencia la ocupara el concejal Leonardo Saile, quien fuera secretario de Gobierno por dos años.

"Lo que muestra la oposición con esta jugada es que están enceguecidos con la política chiquita, intentando hacer daño, y que ni les interesa la sana convivencia política, ni ser una oposición constructiva", disparó Destéfanis en diálogo con Diario UNO.

La intendenta, que atraviesa su segundo mandato, sabe que a partir de esta votación tendrá que convivir al menos un año con ese presidente del Concejo Deliberante opositor, ya que Quiles tendrá mandato desde este 28 de febrero hasta la misma fecha del 2026.

"Hoy a esta intendenta no le puede pasar nada, no puedo enfermarme, ni accidentarme, ni pensar en tomarme unos días de descanso, porque quien ha asumnido hoy por voto y decisión de los concejales es una persona que es totalmente opuesta al proyecto político que ganó en las urnas y en democracia en el 2023, me parece una pena que esto que vino a contar hoy el Gobernador no se respete por su equipo en Santa Rosa", insistió ante los medios.

Débora Quiroga de amiga de Flor Destéfanis a su peor pesadilla

La movilidad política de la concejal Débora Quiroga es en parte el germen de la peor pesadilla de Flor Destéfanis.

De Marchi junto a Débora Quiroga en Santa Rosa La concejal Debora Quiroga en su candidatura a intendenta con Omar De Marchi.

Es que esa edil que se autopercibe radical, fue tres veces candidata a intendenta de Santa Rosa, compartió gestión con la ex intendenta de la UCR Norma Trigo, más tarde fue candidata de Omar De Marchi en la interna que abrió el lujanino en el 2019 y sin titubear apoyó a la misma Flor Destéfanis cuando la peronista buscaba la intendencia.

De hecho ese aval fue clave para sumar votos y que Destéfanis llegara al sillón de intendenta.

Sin embargo, más tarde también se distanció de su amiga peronista, y armó un bloque aparte "Ahora santarrosinos", con el que se volvió a aliar a los radicales para lograr que un alfil de Alfredo Cornejo llegue ahora a la presidencia del Concejo Deliberante y se convierta en la segunda autoridad de esa comuna.