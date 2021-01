Samid: el recuerdo de su pelea con Mauro Viale al que nunca perdonó

Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo

Pelea Mauro Viale vs. Samid - Versión HD 2019

"Sí, me acuerdo que dije esa frase antes de la pelea con Mauro Viale. No me amigué nunca más con él. Esto es como cuando se rompe un jarrón chino, no se puede volver a armar. Fue muy ofensivo lo que me dijo de que yo avalé una bomba a la AMIA. Ahí murieron 80 personas. ¿Yo qué tengo que ver? "

La prisión domiciliaria

"Estoy con tobillera.Tiene que decidir la Corte que seguro no va avalar la condena. Es una asociación ilícita sin delito. Único caso después de 30 años que tiene la cusa. Es imposible que la Corte avale esta injusticia. Pero sé que la política es así: calavera no chilla. Los padres de los que nos gobernaron mataron a 30 mil argentinos, tiraban a la gente desde los aviones al mar y los abuelos bombardearon la Plaza de Mayo. Por eso, a mí no me han hecho nada".

El Gobierno

"El Gobierno no se da cuenta de lo que está pasando. Yo estoy escribiendo un libro para esclarecer cuál es el problema nuestro. Cuando afloje la pndemia del coronavirus y ataque el verdadero problema que tenemos, este Gobierno no se va nunca más. Pasa que este país es inmensamente rico y hay sectores que nos quieren hacer creer que somos pobres. Nos roban todo: la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería... El día que cobremos lo que producimos somos el país mas rico del mundo. Producimos 100 mil millones de dólares por año y recogemos 20. Eso es porque están los que contrabandean, los que subfacturan, los que no liquidan las divisas. Nos hacen todo a nosotros. Entregamos gratis el litio. Macri perdió la oportunidad, Cristina tampoco pudo. El único que cobró lo que Argentina producía fue Néstor Kirchner. Anotaba todo en una libretita. En vez de llamar al FMI y pedirle plata Kirchner le dijo 'tome, no venga nunca más'. Hay un montón de personas que van a la televisión y dicen que somos pobres. Mentira. La salida a la juventud no está en Ezeiza. La madre de todos los problemas es la subfacturación, el contrabando y la no liquidación de las divisas. Hay que eliminar todas las aduanas y dejar 3, contratar a chicos recién recibidos y no contaminados. Van a ver que se terminan los problemas. Camión que ande por una ruta que no corresponde hay que decomisarlo. Los fleteros son parte del contrabando. Cuando les decomisen un camión no van a andar más por la ruta que no tienen que andar".

El ajedrez

"Empaté con tres campeones mundiales: Anatoli Karpov, Garri Kasparov y Veselin Topalov. Me enseñó a jugar un profesor polaco que huyó de su país a la Argentina. Sus 5 hijos iban conmigo a la escuela primaria y jugábamos todos los días".

Rey de la carne

"Los colegas me pusieron así. Yo logré con mi empresa juntar todos los actores en uno. Tenía mis camiones, mi frigorífico, mi carne y mi carnicería. Nunca hubo una organización así. Podía tener entonces precios razonables porque donde convergen 5 o 6 empresas yo tenía todo en una sola. Además a mí nunca me interesó ganar por 5, sino ganar por uno".

El veganismo

"El veganismo es muy bueno, es bárbaro. Los pibes vinieron, hablaron conmigo, me explicaron. Tuve conflictos con ellos porque no dejaban entrar la hacienda. pero empecé a comer tipo vegano al 70% u 80% y es muy saludable,. No comer cadáveres es extraordinario, yo no digo 100%. Un asadito de vez en cuando viene bien. Pero comer verduras y frutas es bueno y más para la gente grande. Lo que no tienen que hacer los veganos es ir a buscar a los conflictos a los frigoríficos y al mercado de hacienda. Tienen que ir a las escuelas y explicar los beneficios, crear conciencia en la juventud. Pero yo creo que no hay alimentos para reemplazar el cerdo, la vaca, el pollo y el pescado. Ellos dicen que sí, yo creo que no. Tendría que desaparecer la mitad de la población del mundo".