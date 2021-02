"Me resulta difícil tener una opinión de algo inexplicable, porque además me enteré por los diario una vez que estaban allá. Escuché algunas declaraciones del embajador diciendo que yo no había pedido ir, uno no puede no puede ir a algo que no conoce que se va a hacer, no tenía ningún conocimiento, nadie se comunicó conmigo, esas son las cosas que hay que dejar atrás en la Argentina. El corredor bioceánico es por aquí y nosotros trabajamos en forma permanente con Migraciones y Aduanas, realmente es inexplicable", puntualizó Suarez en tono de queja expresa.