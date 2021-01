Para Emir Félix, la Nación debió invitar a Suarez a Chile

El experimentado jefe comunal que transita su tercer mandato al frente de San Rafael, se puso de ejemplo para sostener su argumento de que cuando se persigue un objetivo político, el camino es insistir aún cuando se deba gestionar con funcionarios de distintos colores políticos.

"En el gobierno pasado yo me comunicaba semanalmente con el embajador (Octavio) Bordón para ver cómo iba nuestro paso de Las Leñas, para llevar la agenda y participábamos activamente de la agenda. Yo si tenía que llamar al ministro del Interior lo llamaba 10 veces por más que no fuera de mi partido. Y no era invitado, pero me subía a los viajes de igual manera.

Félix rescató que en la visita del presidente Alberto Fernández a Chile se trataron temas importantes para Mendoza, como el paso de Las Leñas, el de Cristo Redentor y el de Pehuenche "y esto es lo importante, lo demás es anecdótico, quienes estuvieron y quienes no, yo tampoco estuve y generalmente participo de estos viajes que hacen los presidentes a Chile. Lo importante es que los temas de Mendoza estuvieron en la agenda", remarcó.