El Gobierno informó que se compensará el día a los estatales que trabajen en el feriado nacional

"Con convencimiento, creemos que trabajar es el camino y por eso el transporte público funcionará con normalidad. Al que vaya se le compensará el día y al que no, no se le descontará nada. El que no quiera ir, no lo hará", advirtió el gobernador, tal como sucedió el pasado viernes 2 de septiembre cuando se decretó feriado tras el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En esta ocasión, el decreto 842/2022 que determinó feriado nacional fue publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este martes, luego de que el gobernador Rodolfo Suarez comunicara por Twitter que la jornada de trabajo en Mendoza sería normal, asegurando el total funcionamiento de la Administración Pública y de los servicios del Estado.

A esta medida se sumaron también el Poder Judicial de Mendoza y la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio (CECITyS).

marcha estatales ate sute paro docente (6).jpeg Al ser este martes feriado nacional por decreto, el sector privado deberá pagar el doble a quienes cumplan con el día trabajado cumpliendo la Ley de Contrato de Trabajo. En tanto que en el sector público, se compensará el día con devolución o pago. Foto: Martín Pravata

La Nación oficializó el feriado nacional sin opción de adhesión a las provincias

En su argumento, el presidente Alberto Fernández y los ministros expresaron que "la obtención del título en la Copa Mundial de Fútbol 2022 es un merecido premio para todos los integrantes de la Selección Argentina y su cuerpo técnico".

"Que en este contexto, y toda vez que la Selección argentina regresará al país el día martes 20 de diciembre de 2022, y con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar en paz y en unión, compartiendo la alegría con nuestros jugadores y su cuerpo técnico, resulta propicio declararlo Feriado Nacional", señalaron los firmantes.

Se exceptuó de la medida, en virtud de la proximidad del cierre del ejercicio 2022, a las entidades bancarias y financieras y a la AFIP. Estos organismos prestarán servicios en todo el país hasta las 12.

"Declárase feriado nacional el día 20 de diciembre de 2022 con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar y compartir con la Selección masculina argentina de fútbol el título de Campeones Mundiales de Fútbol obtenido en la Copa Mundial de la FIFA CATAR 2022", expresa el artículo 1 del DNU que tiene alcance nacional y es facultad del Ejecutivo como lo establece el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

El alcance del DNU por feriado nacional en Mendoza

En la Provincia se repetirá la situación del viernes 2 de septiembre, cuando el presidente Alberto Fernández decretó feriado nacional tras el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En aquel momento, el gobernador Rodolfo Suarez también se mostró en contra de la medida pero a primera hora de ese viernes advirtió que "no se va a tomar medidas contra los que no vayan a trabajar porque hay un DNU vigente".

Más tarde, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, confirmaría que a los estatales se les daría un "compensatorio", que resultó ser un día de devolución por el feriado trabajado en la mayoría de los empleados públicos y el pago por planilla suplementaria en el caso de los trabajadores de la educación.

Esta vez, en igual sentido, el gobernador Rodolfo Suarez confirmó que el DNU tiene plena vigencia en todo el territorio nacional y que a quien trabaje con normalidad este martes se le compensará el día.