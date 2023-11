Rodolfo Suarez garantizó el pago del medio aguinaldo a los estatales mendocinos

"Recortarán lo que tengan que recortar", había dicho el líder de La Libertad Avanza provocando la preocupación en los trabajadores en relación de dependencia y jubilados que esperan el cobro del medio aguinaldo para el 18 de diciembre, como lo establece la ley.

"¿Está asegurado que se paga el aguinaldo?", insistió la prensa. "No hay plata", respondió aunque, sin ser demasiado preciso, luego añadió: "¿Cuándo no hay plata qué hacemos? Mi premisa es que a la gente no se la toca. Así que caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política".