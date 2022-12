Pero si no fuese así, el primer mandatario parece dispuesto a tomar un receso en la política, ya que adelantó que no será candidato en los próximos comicios y con mediciones en la mano se mostró confiado para enfrentar las elecciones. En su oficina del cuarto piso recibe a Diario UNO, pide mate y se dispone a analizar los posibles escenarios políticos.

Rodolfo Suarez oposición.jpg Rodolfo Suarez se mostró confiado en que aún cuando Alfredo Cornejo no sea el candidato de la UCR para las próximas elecciones, el radicalismo pueda ganar las PASO con cualquiera de los aspirantes a sucederlo, como son Ulpiano Suarez, Tadeo García Zalazar o Daniel Orozco.

-Usted ya reveló su plan A para las próximas elecciones y admitió que le gustaría que lo suceda Alfredo Cornejo. ¿Esa es una estrategia para ordenar al radicalismo y a la par no correr riesgos de que un socio del PRO les pueda ganar esa candidatura en las PASO?

-Yo quiero que me suceda Alfredo Cornejo porque él es el mejor candidato que podemos tener. La verdad es que algunos periodistas miran una encuesta que hizo Poliarquía (que posiciona a Omar De Marchi como el tercero de Cambia Mendoza con mejor imagen detrás de Cornejo y Suarez) y salen a escribir sobre eso como la única verdad. Yo podría mostrarles mediciones que demuestran que a lo largo de 27 meses este gobierno sostiene una imagen positiva de más de 60%. Pero además muestran que en imagen positiva detrás de Rodolfo Suarez, aparece Alfredo Cornejo y después Ulpiano (Suarez) y Tadeo (García Zalazar). Es decir que si Alfredo no es candidato, nosotros ganamos las PASO con cualquiera de nuestros candidatos, si podemos demostrar que hay continuidad en cómo concebimos el Estado y el gobierno.

Pero si Alfredo no es candidato y decide continuar en el Senado, en el 2023 yo no voy a ser candidato a nada, no voy a ser candidato a diputado nacional como han hecho algunos gobernadores. Si me tengo que volver a mi estudio jurídico lo haré. No lo he cerrado así es que esa puede ser una opción.

"Con Ilardo no se puede mantener un diálogo"

Rodolfo Suarez oposición 1.jpg Suarez se quejó de no poder tener un diálogo con la oposición, porque asegura que quien maneja todo en el PJ es Lucas Ilardo, y que con él no se puede dialogar.

Una de las grandes deudas que parece que Suarez no podrá saldar antes de dejar el sillón de San Martín es la largamente propuesta reforma de la Constitución, que fue una de sus promesas de campaña. Pero cuando se le remarca esa falta, automáticamente gira y le apunta al peronismo.

- ¿Tiene expectativas de tener un mejor diálogo con la oposición a partir de esta nueva conducción del PJ?

-Algunos periodistas dicen 'Suarez no pudo sacar la reforma', pero cómo hacerlo si el peronismo no la vota. Hace dos años que los invito al debate y no se puede y la respuesta es no 'porque no'. Eso es como decir 'Suarez no se casó con Pampita'. Y si Pampita no quiere casarse conmigo ¿me van a culpar a mí?. Es ilógico.

-Pero eso va a pasar en algún momento. La reforma se va a dar. Nosotros tenemos estructuras políticas como si fuésemos Estados Unidos. Lo de las dos cámaras (de la Legislatura) es un absurdo. Eso se tiene que achicar, y tenemos que elegirlos (a los legisladores) con representación de todos los departamentos y se tiene que votar cada 4 años. Nosotros estamos pidiendo que haya una cláusula constitucional para respaldar el equilibrio fiscal. Yo me siento acá y todos los días recibo pedidos de trabajo, y me podría hacer el magnánimo y darle trabajo a esta familia y a esta otra y así sumar 15.000 empleados al Estado, como han hecho otros. A eso hay que darle rango constitucional para que nadie que venga haga desastres.

-¿Aquella negativa a ese debate o a otras propuestas podría cambiar con la nueva conducción de Flor Destéfanis?

-Es que sigue el kirchnerismo y sigue la Cámpora. Es lo mismo. Los Félix están en su mundo en San Rafael y no van a salir de ahí, no quieren saber nada. Los Bermejo que antes eran azules, los que venían de Mazzón, están entregados a la Cámpora.

-¿Y si tuviese que plantear un diálogo con quien lo haría?

-¿Con quién lo harías vos?

-¿Con Sagasti?

-¿A Sagasti le responden Aveiro, Félix?. No le responden. No hay liderazgo. El liderazgo sigue siendo de la Cámpora y el que maneja todo esto en la oposición es Lucas Ilardo. Al final todo termina decidiéndolo él. Con ese pibe no se puede tener diálogo si es un fanático. Es un sin sentido las cosas que dice. Me trató de burro o bruto por lo que nosotros planteamos que Mendoza no adheriría al proyecto de Alcohol Cero al volante que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados del Congreso y que podría convertirse en ley cuando se trate en el Senado.

-Pero ese chico ha pasado por tres universidades de Derecho, no sé si es un estudiante crónico, pero no puede decir esas cosas cuando hay leyes que se reglamentan y hay competencias que son nuestras. Después ve que mete la gamba, no lo banca nadie y él se arrepiente, porque no estudia, no lee ¿Cómo tener un diálogo con él? Antes vos tenías una dirigencia en el peronismo que era formada, con la que podías hablar, pero este pibe maneja todo y no hay manera de tener diálogo con él.

Minería: "Va a pasar"

Desde el revés que recibió en diciembre del 2019, cuando su reforma de la ley antiminera 7.722 fracasó, Rodolfo Suarez entendió que todo proyecto que pretenda reactivar en materia de minería debe tener detrás un fuerte respaldo no sólo político, sino también de construcción de consenso y productivo.

Por eso no apresuró el debate en la Legislatura de la aprobación para la exploración de Cerro Amarillo, y espera -aunque sin disimular la ansiedad- que en los próximos meses se pueda sacar la foto con el socio que venga a explotar Potasio Río Colorado.

-¿Alberga la esperanza de que Potasio Río Colorado y Cerro Amarillo se reactiven antes de que usted deje la gobernación?

- Esos dos proyectos y Vaca Muerta. Vaca Muerta ya es una realidad. Ya esta hecho el pozo que puede ir a 3.000 metros y es la muestra de que arrancó Vaca Muerta, que arranca con dos pozos (dice mientras muestra la foto que le llegó con los primeros trabajos de esos pozos).

Rodolfo Suarez muestra la obra de inicio de Vaca Muerta.jpg Rodolfo Suarez muestra la foto de las primeras obras de los pozos de exploración en el sector mendocino de Vaca Muerta.

-En el caso de Potasio Río Colorado nosotros ya dimos la información a través del banco suizo, y hay dos empresas que mostraron interés con una garantía, y han viajado al sur y se instalaron ahí. Vinieron y dijeron que todo lo que habíamos contado es real. Ahora están haciendo los estudios para corroborar lo legal y lo técnico que nosotros hemos dicho. Ahí aparecen las ofertas, y ahí elegiremos. Queremos ser parte del proyecto con el 10% o e 15% más las regalías y que toda la plata venga ya a producir laburo. (mientras habla reproduce un audio de un geólogo de una de esas empresas, que confirma el gran interés de esa firma por asociarse con la provincia para explotar Potasio Río Colorado).

-¿Y con Cerro Amarillo? ¿Se dilató el debate hasta febrero del año que viene para asegurarse el consenso?

- Con Cerro Amarillo los legisladores tienen que decir si todos los estudios están hechos y entonces avalar a que se pueda explorar. Eso calculo que debería salir en febrero. No lo quisieron tratar ahora para que nadie sospeche que sale a las apuradas.

Pero el peronismo dice que no quiere esto y va a votar en contra. El tema es que el que maneja el peronismo es Lucas Ilardo y ese pibe se opone a todo.

En Cerro Amarillo tenemos que autorizar a las empresas a que vengan a explorar porque hacen falta máquinas y no hay mucho, porque Vaca Muerta y Neuquén se lleva todo para allá, hay que traer de Chile y de otros lados.

Con Hierro Indio ya nos asociamos con el privado, ya estamos explorando, una vez que terminemos esa etapa de exploración tenemos la opción de ser socios del dueño. Yo calculo que eso ocurrirá en el transcurso del año que viene.

Lo más importante es que nosotros hemos iniciado un debate que no va a parar, que es el debate de la matriz productiva

Yo no sé si la minería avanzará en uno, dos o cinco años, pero un día tiene que pasar.

La esperanza puesta en Sergio Massa

RODOLFO SUAREZ SERGIO MASSA.jpg Rodolfo Suarez y el ministro de Economía, Sergio Massa.

A nadie escapa que con el nuevo rol de Sergio Massa en el Gobierno a Rodolfo Suarez se le abrió otro canal de diálogo en la estructura nacional, ya que mantiene desde hace tiempo una buena relación con el ministro de Economía. Pero además, el mandatario mendocino tiene puesto en él la esperanza para iniciar una catarata de obras hidroeléctricas.

-Ustedes celebraron que la Corte aceptara definir el futuro de Portezuelo del Viento. ¿Si eso avanza y la Justicia obliga al Presidente a laudar, ese sería el paso legal clave para avanzar con el dique El Baqueano?

-Sería clave para avanzar también con Portezuelo del Viento, pero lo que nosotros estamos buscando va mucho más allá. Le presentamos a Camesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) el pedido para que El Baqueano tenga tarifa eléctrica. Eso va a la secretaría de Energía y se activó con la llegada de Massa a Economía. Antes el ex subsecretario de Energía (Federico) Basualdo no me atendió nunca y fuimos a verlo cuarenta veces.

Ahora hay muchas posibilidades de que nos incluyan en el plan energético de la Argentina, que incluyan a El Baqueano, al dique que hemos proyectado en Uspallata y a Portezuelo del Viento, porque si nos incluyen vamos a tener tarifa y podemos iniciar por primera vez en Mendoza una rueda de hidroeléctricas que no para. Hemos hecho los deberes,presentamos esto a Camesa y espero que nadie se oponga para perjudicarme a mí, porque van a perjudicar a los mendocinos como nunca.

Eso es clave, porque si no tenes tarifa nadie hace una obra. Hay tarifas en el sur que son de 300 dólares, otras de 180 y no es rentable hacer una obra sin tener esa tarifa. Con tarifa la obra se amortiza muy pronto, ganamos plata y eso se reinvierte en otras obras.

Asegurar la tarifa es clave, porque vamos a licitar El Baqueano en enero, para que de ahí en dos meses se presenten las empresas. Esta obra supone hacer un embalse y un túnel muy grande y se produce la energía acá. En agosto tenemos que estar adjudicándolo. Para que arranque la obra en septiembre. No obstante, entre Los Reyunos y Agua del Toro hay que hacer un camino que lo vamos a arrancar antes. Es una ruta provincial que va a ser un circuito turístico que vamos a enganchar con la ruta que va a El Sosneado.

-¿Iniciar El Baqueano sería dejar sentadas las bases de la obra con la que quiere que lo recuerden como gobernador?

-El hecho de no tener reelección en Mendoza ha llevado a que muchos gobernadores, no es mi caso ni el de Alfredo, a querer hacer una gran obra, y así es que tenemos un estadio que ha salido miles y miles de millones de pesos sin que pueda tener una función real. De hecho, por eso ahora vamos a licitarlo para tercerizarlo.

No se trata de hacer la gran obra, sino de que tenga un estudio de productividad. ¿Para qué la haces?. Hasta una plaza tiene un estudio de productividad, tiene que ver con el goce de la gente, o cómo va a influir económicamente o cuál va a ser la plusvalía de la zona.

Nosotros creemos que se debe hacer una pirámide de obras y hemos puesto en esa pirámide a las obras hídricas. Por eso estamos buscando el financiamiento para hacer la obra de abastecimiento de agua del Gran Mendoza. En 30 años no va a haber agua sino lo pensamos ahora. El Baqueano cumple con todos los requisitos que nos marcamos para hacerlo. Nos colabora para hacerle frente a la crisis hídrica y nos aporta energía.

