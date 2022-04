Rodolfo Suarez agradeció a la Nación la invitación al viaje a Israel

De este modo parece haber quedo atrás, al menos momentáneamente, el desaire del mes pasado cuando Suarez fue ignorado por la gestión de Alberto Fernández en el viaje a Chile para la asunción de Gabriel Boric como presidente. También con la mira puesta en el laudo presidencial respecto de Portezuelo del Viento.

►TE PUEDE INTERESAR: EL DESAIRE DEL PRESIDENTE A SUAREZ

"El agua es el recurso estratégico más importante, no sólo de mi provincia, sino del mundo. En Mendoza sólo el 3% o 4% del territorio puede tener agua, nada más. Vivimos en un desierto, agravado por la escasez de agua actual", explicó el gobernador a los periodistas.

Y sumó: "No sólo vivimos en un terreno poco irrigado, sino con escasez de agua, dependemos de la nieve cada año, cada temporada. La administración de recursos en lo que tiene que ver con el agua, lo que tiene que ver con el riego, con todo lo que se pierde, es lo que queremos ver y aprender".

Israel ha innovado de manera tal que si nosotros no crecemos en superficies que se puedan irrigar y mantener la que tenemos, no tenemos posibilidades de crecer. Así que venimos con mucho entusiasmo a este viaje. Queremos aprender y copiar todo lo que se pueda copiar Israel ha innovado de manera tal que si nosotros no crecemos en superficies que se puedan irrigar y mantener la que tenemos, no tenemos posibilidades de crecer. Así que venimos con mucho entusiasmo a este viaje. Queremos aprender y copiar todo lo que se pueda copiar

Con Wado de Pedro a la cabeza

La misión está encabezada por el ministro del Interior Wado de Pedro y por los titulares de las carteras de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.

También participan los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Río Negro, Arabela Carreras; de San Juan, Sergio Uñac; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner. A estos mandatarios y funcionarios se suman Adolfo Scaglioni, ministro de Agua y Energía de La Rioja; representantes de Santiago del Estero, y senadores nacionales y equipos técnicos provinciales.

Suarez es acompañado por el titular del Departamento General de Irrigiación, Sergioo Marinelli.

La agenda de lunes y martes

Este lunes, los argentinos visitarán la planta "Eshkol" de Mekorot. La única de su tipo en Israel y la cuarta más grande del mundo. Esta instalación filtra agua desde el lago Kineret (Mar de Galilea) en forma diaria y mejora la calidad del agua a estándares internacionales. Ese día también conocerán el Proyecto "Menashe". Son canales para capturar agua de crecidas de cuatro ríos y que luego es inyectada en el acuífero para agricultura. Tiene 50 años de antigüedad y sigue funcionando a la fecha.

En la agenda del martes, resalta el viaje a Shafdan, en donde visitarán la planta de reciclaje de agua más grande del medio oriente y una de las soluciones para aumentar el suministro de agua en condiciones de escasez. Su objetivo es hacer un uso circular del agua y por ejemplo la Tercera línea al Negev transporta 140 millones de metros cúbicos de agua reciclada al año desde el centro de Israel hasta la gestión agrícola avanzada del desierto del Sur.

La palabra de De Pedro

“A 40 años de democracia, llegó la hora de que la gestión gubernamental piense de manera estratégica, a largo plazo y, sobre todo, con la mirada puesta en las próximas generaciones. El principal objetivo de esta gira es analizar la experiencia de Israel, país que cuadruplicó su superficie productiva en 50 años y multiplicó por 20 su producción en ese mismo tiempo”, enfatizó el titular de Interior, quien estuvo acompañado además por la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen.

De Pedro recordó que esta misión surgió “por iniciativa de los gobernadores y gobernadoras de nuestro país a la hora de pensar la Argentina del futuro, apuntando a incrementar la producción mediante obras hídricas, y un correcto manejo y gestión del agua”.