Rodolfo Gabrielli: "Portezuelo es parte de un paradigma antiguo, es hora de repensar el proyecto"

¿Sintió Gabrielli el sabor de la revancha? "No, acá no hay revanchas. No son temas personales. Hay que pensar en lo que más le conviene a Mendoza", se ataja el histórico justicialista al ser entrevistado por Diario UNO. Aislado como muchos argentinos -su hijo tiene Covid-, el exmandatario retoma el tema donde lo había dejado, pero redobla la apuesta y carga contra la dirigencia política, "que no ha sabido articular un proyecto claro para la provincia".