Righi, Giménez, los Cazabán y Palau, entre los peronistas no K que salieron a bancar a De Marchi

Encuentro peronistas con De Marchi.jpg Righi y Giménez llegan al acto en Guaymallén. Más atrás se los ve a Martínez Palau y Pablo Cazabán.

Martínez Palau, el organizador

Quien motorizó este encuentro de lo que se ha llamado el "peronismo demarchista" fue Martínez Palau en un salón de San José, en el que habitualmente realiza encuentros el justicialismo de Mendoza.

También estuvo De Marchi, muy aplaudido por la concurrencia que colmó el lugar elegido por el encuentro.

José Escoda, secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicio también estuvo presente y otro gremialista que asistió fuera Ariel Pringles, funcionario de Trabajo en los últimos gobiernos del peronismo y vinculado con la Unión de Empleados de Justicia de la Nación,referenciadoo a nivel nacional en Julio Piumatto.

acto-peronismo-no k-01.jpg Contento. Omar De Marchi les habló a los peronistas no K.

Stevanato no fue

Quien era esperado y no asistió es Matías Stevanato, el intendente de Maipú, reelecto el domingo. Estuvo invitado pero no dio señales. En los últimos días mucho se habló sobre su posible pase al demarchismo, sobre todo después de que tras ganar ampliamente el domingo en su departamento no le dio su apoyo explícito al candidato del frente Elegí, Omar Parisi y sí, en cambio, habló de que su deseo es que el próximo gobernador de un dirigente de diálogo en lo que encerró también una crítica al actual gobernador Rodolfo Suarez.

Se permitió incluso bromear cuando refirió que las elecciones del próximo 24 de septiembre, las ganará alguien de nombre Omar que ya fue intendente de Luján. Parisi y De Marchi se llaman Omar y fueron, justamente, intendentes de Luján.

Igualmente, desde el entorno de Stevanato ven difícil que haya un apoyo formal de su parte a De Marchi, especialmente porque las elecciones provinciales son antes de las nacionales, en las que el intendente de Maipú milita por el candidato peronista Sergio Massa.

