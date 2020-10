Residentes bolivianos participan de sus elecciones en Mendoza

Los cinco lugares habilitados en la provincia son:

Luján de Cuyo: Esc. Luis Baldini Nº 1-304 Ruta 15 km 36, Ugarteche, Luján de Cuyo

San Rafael: Club General San Martín de Salto Las Rosas, Ruta Nacional 143 s/n, Salto de Rosas, Cañada Seca, San Rafael

Maipú: Club Deportivo Rodeo del Medio, Ruta Provincial 50 N° 3720, Rodeo del Medio, Maipú

Capital: Nave Creativa, Paseo Di Benedetto, Calle Las Cubas 360, entre Av. Mitre y Av. España (ingreso a la nave por playa de estacionamiento), Capital

San Carlos: Polideportivo Municipal “Fortunato Perazzoli”, calle Independencia y Arroyo, Villa Cabecera, San Carlos.

Sin conteo rápido de votos

Las elecciones que tienen polarizado el favoritismo entre el izquierdista Luis Arce, del partido del ex presidente Evo Morales, y el expresidente centrista Carlos Mesa, ya se realizan, tanto en el país vecino como en el nuestro, y en particular en Mendoza. Se aclaró por parte de la autoridad eleccionaria de Bolivia que no se permitirá el recuento rápido de votos.