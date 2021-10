Repudio de Alfredo Cornejo y otros dirigentes a la vandalización del sitio que homenajea a víctimas del Covid

"Para nosotros esas piedras son almas", dijo por otra parte Pablo Musse, en una nota con A24. Este hombre sufrió la muerte de su hija Solange, a quien no pudo despedir debido a las restricciones por la pandemia el año pasado.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de Twitter el video en el que se ve a un hombre y a una chica aparentemente menor de edad, retirando las fotos que allí estaban mientras se escuchan algunos aplausos.

Pisotean las piedras en memoria de quienes ya no están, Insaurralde insulta a Macri y el ministro estrella del gobierno sigue con sus amenazas mafiosas.

Mientras tanto, Massa ofrece diálogo. Ni con señales de humo se puede hablar con esta gente. ¿Ustedes son de la campaña del sí? pic.twitter.com/noKmveYgVg — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 17, 2021

En un momento, fueron varias las personas subieron los escalones de un monumento a Manuel Belgrano en la Plaza de Mayo y arrancaron las fotografías que había allí pegadas como homenaje a las víctimas. En el camino, corrieron con sus pies las piedras allí colocadas, algunas de ellas con los nombres de los fallecidos, que habían dejado sus familiares.

"Es algo que no tiene explicación. No sé qué tiene esa gente en la cabeza", comentó Musse, y agregó: "Siento indignación, bronca por la hijaputez que cometieron con las fotos. Arrancaron todo. Es extraño que la policía no actúa ni les diga nada", sostuvo.

También en declaraciones a A24, Aura Ríos, quien custodia habitualmente las piedras en la Plaza de Mayo, dijo que fue agredida por un grupo de personas, algunos de ellos "muy violentos y agresivos. La sensación es que todo esto fue preparado", afirmó la mujer, quien comentó haber sufrido golpes aunque leves.

Ríos presentará una denuncia en la comisaría de la zona.