Renunció el director de ANSES en medio de cambios de funcionamiento en el organismo

De manera sorpresiva, el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi, presentó este martes su renuncia al cargo y en su lugar asumirá Guillermo Arancibia. El funcionario saliente era cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, y había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros. Antes había sido Osvaldo Giordano.
Así lo confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas. La noticia se conoció a horas del anuncio de los retiros voluntarios en ANSES. En Mendoza se esperan que dejen sus puestos unas 50 personas.
Las nuevas autoridades de ANSES se enfocarán en la “digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, trámites y modernizar el organismo”, aseguraron desde el Ministerio de Capital Humano.
Cambios en la ANSES
Arancibia, su reemplazante, ya se desempeñaba como asesor en el Ministerio de Capital Humano, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, donde estaba a cargo del proyecto del Centro de Formación de Capital Humano.
Bearzi es un economista, magister en finanzas y docente en la Universidad Católica Argentina.
Antes se desempeñó como presidente del BICE Fideicomisos S.A. durante los primeros meses de la actual gestión libertaria Además, estuvo a cargo del Nación Bursátil S.A. entre el 2018 y el 2020.