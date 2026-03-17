Renunció el director de ANSES en medio de cambios de funcionamiento en el organismo

bearzi caputo anses Fernando Bearzi era cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Cambios en la ANSES

Arancibia, su reemplazante, ya se desempeñaba como asesor en el Ministerio de Capital Humano, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, donde estaba a cargo del proyecto del Centro de Formación de Capital Humano.

Bearzi es un economista, magister en finanzas y docente en la Universidad Católica Argentina.

Antes se desempeñó como presidente del BICE Fideicomisos S.A. durante los primeros meses de la actual gestión libertaria Además, estuvo a cargo del Nación Bursátil S.A. entre el 2018 y el 2020.