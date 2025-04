Rectores de todo el país se quejaron de la indiferencia de Milei frente a la crisis de las universidades

Esther Sanchez, rectora UNCuyo.JPG Esther Sanchez, de la UNCuyo, participó del debate de los rectores de las universidades públicas nacionales.

El documento del Consejo Interuniversitario del que es parte Esther Sanchez

Reunido en San Luis, el Consejo Interuniverstario Nacional renovó autoridades. Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, fue elegido por sus pares como el nuevo presidente y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, como vicepresidente.

Esa fue la parte formal. Luego llegó el debate sobre la situación actual de las universidades públicas y de allí salió el documento titulado "la universidad pública y la ciencia, en crisis profunda".

Los rectores de todos el país, entre quienes estuvo Esther Sanchez, de la UNCuyo, concluyeron en que "las condiciones precarias a las que fue sometido el sistema universitario y científico nacional a lo largo del 2024 se profundizaron en los primeros meses de este nuevo año".

Sin prespuesto aprobado, con salarios desfasados, obras paralizadas, becas que no se convocan y el sistema científico en grave estado, las autoridades universitarias describieron un panorama sombrío para la educación pública.

Se quejaron además de la "indiferencia" del gobierno nacional al que acusaron se realizar maniobras dilatorias para no tratar la crisis que los rectores denunciaron públicamente.

Plantearon también algunas solicitudes y planearon acciones aunque aclararon que sostienen la voluntad de diálogo.

Respecto del sistema científico el CIN argumentó que "la situación es aún mas grave y será terminal si no se toman medidas que reviertan la desinversión y el ajuste. No hay recursos para equipamiento, infraestructura y convocatorias. No hay recursos para producir ciencia y conocimiento aplicado y se discontinúan proyectos y líneas de investigación y desarrollo tecnológico. No hay política científica y los recursos humanos extraordinarios formados por la Nación empiezan a perderse. Hay que advertirlo con la gravedad que implica. Lo que se pierde en ciencia demandará décadas para recuperarse".

"No sólo nada ha cambiado en este nuevo año. La situación es más compleja que la del año anterior (documento del CIN)".

Consejo Interuniversitario Nacional1.jpg Los rectores de universidades nacionales de todo el país, se reunieron en San Luis.

El pedido del plenario de rectores a la Nación