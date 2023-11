Recolectores anunciaron un paro en Las Heras para el domingo en reclamo por pagos atrasados

"En consecuencia -siguió- vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para que les paguen a los trabajadores. A algunas empresas no les han depositado los fondos desde septiembre, a otras desde antes que no les llega nada. Y hemos avisado que comenzaríamos el domingo para que los vecinos tengan tiempo de sacar sus residuos, intentando que no se acumulen tanto como la otra vez. Igual seguimos evaluando la fecha".

El dirigente de Camioneros dijo, sin embargo, que "si aparecen los salarios, se suspendería la medida".

"Por eso queremos dialogar con el municipio. Hasta ahora no nos llamó ninguna autoridad, y mucho menos el intendente. Solamente una señora que se identificó como Romina y esta mañana me aseguró que iban a hacer todo lo posible para efectivizar los pagos", añadió.

basura las heras hospital carrillo.jpg Durante el paro anterior, se acumuló bastante basura en zonas clave de Las Heras, como las inmediaciones del Hospital Carrillo. Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

►TE PUEDE INTERESAR: Suarez demandó a la Nación ante la Corte y pidió la nulidad de la reforma de Ganancias

El comunicado de Camioneros

En las últimas horas empezó a circular el comunicado oficial del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas Generales donde se anticipa la medida.

El texto, que lleva la firma del secretario gremial, David Fernández, especifica que a pesar de que en su momento se adoptaron "medidas a fin de regularizar la situación de nuestros trabajadores que prestan servicios en denominado Pozo del Borbollón, Las Heras", a la fecha no se han pagado los salarios prometidos cuando se resolvió aquel conflicto.

Las Heras tiene las tareas de recolección tercerizadas. No obstante, el sindicato entiende que los conflictos de la comuna son un factor que influye sobre lo que está ocurriendo.

"Tanto EMOS S.A.U. como el Municipio de Las Heras resultan solidariamente responsables respecto al incumplimiento ejecutado por la firma MAS Mendoza S.A.", define el comunicado.

"En ese marco, comunicamos que esta entidad gremial junto a los trabajadores adoptaron medidas de acción directa (huelga) en contra de las empresas denunciadas y el municipio a tenor de su responsabilidad, hasta tanto se abonen a los trabajadores las remuneraciones adeudadas, único ingreso familiar".

paro recolectores 1.jpg

paro recolectores 2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Un empresario vinculado a Luis Lobos propuso devolver $15 millones para no ir a juicio