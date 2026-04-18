Conductora borracha chocó contra un árbol en Las Heras: tenía casi el triple del alcohol permitido

alcoholemia.jpg El accidente en Las Heras se produjo pasada la medianoche de este sábado. Foto: archivo

La mecánica del choque en Las Heras

El vehículo impactó violentamente primero contra el cordón de la acequia y luego terminó su carrera contra un árbol de la vereda.

En el auto viajaban 3 personas que sufrieron el impacto directo del choque.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó rápidamente al lugar para asistir a las ocupantes, quienes presentaban diversos politraumatismos. Debido a las heridas, fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

Sanciones y secuestro

Al realizarse el test de alcoholemia, el resultado de 1.46 g/l activó de inmediato el protocolo contravencional. Por disposición de la Justicia y las autoridades de tránsito de la Comisaría 36°:

El vehículo fue secuestrado.

Se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Seguridad Vial.

La conductora deberá afrontar multas que, bajo los valores actuales, son severas, además de la posible inhabilitación de su licencia.

Este incidente ocurre a menos de dos cuadras de otra intersección conflictiva del departamento, reforzando la necesidad de controles de alcoholemia más estrictos durante las madrugadas del fin de semana en las arterias principales de Las Heras.