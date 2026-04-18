Un grave siniestro vial ocurrió en los primeros minutos de este sábado en Las Heras, cuando un vehículo conducido por una mujer borracha terminó incrustado contra un árbol tras una maniobra imprudente. El hecho dejó en evidencia, una vez más, el peligro de combinar el alcohol con el volante.
Conductora borracha chocó contra un árbol en Las Heras: tenía casi el triple del alcohol permitido
Tras realizarle el test, la conductora arrojó un resultado de 1.46 gramos de alcohol en sangre. El accidente fue en calles Independencia y Roosevelt de Las Heras
La conductora, de 35 años, arrojó un resultado de 1.46 gramos de alcohol en sangre, casi el triple del límite legal para conductores particulares (0.5 g/l).
El accidente se registró a las 00.27 en la intersección de las calles Independencia y Roosevelt. Según el reporte oficial, el automóvil circulaba por Independencia cuando la mujer al mando perdió el dominio del rodado.
La mecánica del choque en Las Heras
El vehículo impactó violentamente primero contra el cordón de la acequia y luego terminó su carrera contra un árbol de la vereda.
En el auto viajaban 3 personas que sufrieron el impacto directo del choque.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó rápidamente al lugar para asistir a las ocupantes, quienes presentaban diversos politraumatismos. Debido a las heridas, fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.
Sanciones y secuestro
Al realizarse el test de alcoholemia, el resultado de 1.46 g/l activó de inmediato el protocolo contravencional. Por disposición de la Justicia y las autoridades de tránsito de la Comisaría 36°:
- El vehículo fue secuestrado.
- Se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Seguridad Vial.
- La conductora deberá afrontar multas que, bajo los valores actuales, son severas, además de la posible inhabilitación de su licencia.
Este incidente ocurre a menos de dos cuadras de otra intersección conflictiva del departamento, reforzando la necesidad de controles de alcoholemia más estrictos durante las madrugadas del fin de semana en las arterias principales de Las Heras.