Rechazaron el pedido de detención inmediata de Cristina Kirchner y ratificaron el plazo de cinco días

Cristina Fernández de Kirchner Máximo Kirchner condena corte suprema.jpg Cirstina Kirchner, en la puerta del Partido Justicialista Nacional luego de ser condenada, dijo que la Corte Suprema es la "guardia pretoniaria del poder económico". Foto: red social X.

La Cámara Nacional Electoral fue notificada de la inhabilitación a Cristina Kirchner

Este miércoles, un día después de la ratificación de la sentencia a la ex presidenta, la Cámara Nacional Electoral quedó notificada de la vigencia de la inhabilitación perpetua a Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz.

Además de la ex presidenta, no podrán ejercer cargos públicos el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti; el de Obras Públicas, José López, y los de Vialidad de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Cristina Kirchner- Lazaro Baez (1).jpg Los condenados en la Causa Vialidad, Cristina Kirchner y Lázaro Báez.

La defensa de Cristina Kirchner pidió detención domiciliaria sin tobillera

Cristina Kirchner manifestó a través de sus abogados que quiere cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia y sin tobillera electrónica.

Los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José al 1000, donde vive ahora, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

“En el caso de Cristina el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser realizarse bajo la modalidad de detención domiciliaria”, sostuvieron sus abogados.

Los abogados quieren evitar el traslado de Cristina Kirchner a una cárcel común

Dejarla presa en una cárcel común, según los defensores de Cristina Kirchner, ”no es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.

Para los abogados, el eventual traslado de una ex vicepresidenta a una cárcel "derivaría en un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”.

Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica de Cristina Kirchner considerando que tiene custodia las 24 horas y es “completamente innecesario”, aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.