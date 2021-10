Realizaron Audiencia Pública para nuevos jueces y fiscales

En la Audiencia se presentaron tres postulaciones para cubrir cargos en la Justicia de Mendoza una vez que en la sesión del senado se aprueben los pliegos correspondientes.

El primer pliego tratado fue el expediente 76336 a través del cual se pide designar en el cargo de Fiscal de Instrucción de General Alvear, 2º Circunscripción Judicial al doctor Fernando Martín Castro. El mismo tuvo 261 adhesiones y una sola impugnación.

En declaraciones Castro sostuvo: “Hace 11 años que estoy en el Ministerio Público Fiscal, siempre tuve el compromiso de estar en esta institución, compromiso de Justicia y la importancia que tiene que tener para la sociedad el derecho de las víctimas. Hace tres años que estoy en General Alvear, me he desempeñado en todas las instancias. Entiendo que tengo la capacidad y experiencia para asumir esta función y para la administración de Justicia”.

La segunda postulación tiene el número de expediente 76337, a través del cual se eleva el pedido de acuerdo para designar juez del Juzgado Penal Colegiado 1 de la 1º Circunscripción Judicial a la doctora María José Cerdera Martino. La magistrada tuvo 170 adhesiones a su postulación.

Quienes hablaron sobre esta profesional coincidieron en destacar a la misma como “muy trabajadora, estudiosa y ecuánime”. Además destacaron su “integridad y moralidad”.

Por su parte Cerdera Martino dijo: “Ser juez es un alto honor, estos años he visto los profundos cambios, me he preparado para hacer un aporte positivo, que es trabajo responsable ,templanza, imparcialidad, una Justicia abierta que esté comprometida en la sociedad. La oralidad con estos cambios, ha sentado al juez frente a la víctima y tiene dar respuestas, este es mi compromiso, actuar de manera responsable y respetuosa de la ley. Con lenguaje comprensible para la Justicia y la sociedad.

Por último, el expediente 76338 elevó el pedido de acuerdo para designar Juez del Juzgado Penal Colegiado 2 de la 1º Circunscripción Judicial al doctor Diego Oscar Flamant Pollo, quien obtuvo 209 adhesiones a su postulación.

Flamant Pollo dijo: “Es un honor para mí, estoy emocionado y eso refleja la sensibilidad social que tienen que tener los magistrados al momento de resolver ante los sentimientos de quienes piden Justicia".