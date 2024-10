Quintela pidió "cuidar" a Kicillof porque lo ve como la única alternativa para los argentinos

En medio de su puja por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) con Cristina Kirchner, Quintela afirmó que al “compañero (Axel) Kicillof hay que protegerlo y cuidarlo porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos, no solo los bonaerenses, sino los argentinos".

En relación con la no definición de Axel Kicillof, reclamada por el kirchnerismo, sostuvo: "Para protegerlo a él, le pedí que no se metiera para no genere ningún tipo de suspicacia".